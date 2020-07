Actiu amplía su parque tecnológico de Castalla para mejorar su capacidad productiva

Actiu, líder español en diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, sigue desarrollando su Plan Estratégico previsto antes de la pandemia, cuyo objetivo es impulsar su presencia internacional y ampliar su capacidad productiva junto con la transformación digital de la compañía, paralelamente con el desarrollo de nuevos proyectos a raíz del covid19.

En este sentido, recientemente ha trasladado su Showroom de París desde las cercanías del Arco del Triunfo a la zona de más prestigio de la ciudad, en un edificio histórico junto al Sena y la Plaza de la Bastilla. El nuevo showroom, situado en la ruta de los arquitectos y diseñadores de la ciudad, propone un nuevo concepto del espacio inspirado en las nuevas formas de trabajo y pensado para crear entornos ágiles, confortables y seguros.

"Hemos creado en París -explica Soledat Berbegal, Consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu- un espacio experiencial, mediterráneo, saludable y tecnológico con vocación de punto de encuentro para profesionales y empresas, que enriquece la presencia, la actividad comercial y la atención de Actiu en la región".

El espacio se concibe como punto de encuentro para profesionales y empresas, con las propuestas de la marca para cualquier proyecto. En torno a 450 metros cuadrados recrean escenarios reales propios de entornos hospitality y también el know-how de Actiu en el diseño de espacios de trabajo eficientes y flexibles como los que promueve con su filosofía Cool Working by Actiu.

El proyecto gira entorno a acentos de color que transitan desde el rojo característico de la marca de Actiu hasta el negro de su silla Karbon, pieza icónica de fibra de carbono de la empresa. Colores que enmarcan el resto de las instalaciones en las que se han conjugado tonos verdes y azules para rememorar la esencia mediterránea del showroom y que en conjunto envuelven los distintos ambientes de trabajo que articulan el recorrido. También se ha dotado con la última tecnología de realidad virtual para ofrecer a los visitantes de una experiencia completa.

Actiu está presente en el mercado francés desde la década de los 80 y en el año 2012 inauguró su primer showroom en la capital del Sena. Durante estos años el producto Actiu ha equipado importantes proyectos como Renault en España, la nueva sede de la empresa logística Solystic en Alixan o la sede de PriceWaterhouseCoopers en el renovado Grand Hotel-Dieu de Lyon.

Ampliación de la capacidad productiva

El Plan contempla también la inauguración -este año- de la ampliación de la planta de fabricación, Actiu 7, próxima al Parque Tecnológico que tiene la empresa en Castalla, Alicante, en la que se ha realizado una inversión superior a 10 millones de euros. Las nuevas instalaciones, dedicadas principalmente al procesado y embalaje de tablero, ocupan una superficie de 16.500 m2 y se han diseñado teniendo en cuenta el plan de transformación digital integral de la compañía, puesto en marcha en 2017, apoyado con la reciente adopción de la Metodología Lean. Actiu 7 estará equipado con las últimas tecnologías en aprovisionamiento, fabricación, gestión y logística y permitirá ampliar la capacidad productiva de Actiu.

Tal y como comenta Berbegal "la industria es vital para el progreso y prosperidad de un país. Seguir invirtiendo en industria, en avances tecnológicos, en maquinaria y modernización de procesos productivos es fundamental para seguir ofreciendo empleo de calidad y generando riqueza en nuestro territorio. La crisis sanitaria no ha podido parar uno de nuestros proyectos estratégicos que, si todo va bien, estará listo para cerrar el año. Entramos en la recta final de una de las inversiones más importantes de Actiu en estos últimos años. En un momento crítico como este es esencial seguir apostando por aquello que sabemos hacer bien: fabricar".

Estrategias adaptadas a la nueva realidad

El nuevo showroom se enmarca dentro del objetivo de impulsar la presencia internacional de Actiu y contempla la potenciación de los showrooms ya existentes de la firma en Madrid, Barcelona, Londres, Lisboa, Miami y Sidney así como la apertura de un nuevo showroom en la capital de España en 2021 en el edificio Lagasca 99, diseñado por Rafael de la Hoz, nueva referencia del diseño arquitectónico.

A través de su filosofía Cool Working, Actiu ya ha diseñado y equipado espacios de trabajo en todo el mundo en función de sus necesidades y realidades, primando su funcionalidad así como el bienestar de sus usuarios. Ahora, ese proceso se desarrollará también atendiendo a la nueva normalidad y en base al profundo conocimiento de la certificación Well V2, que convirtió recientemente su sede corporativa en el edificio más saludable de España.

De esta forma, Actiu reforzará su posición en proyectos especiales en sectores estratégicos en todo el mundo como el hospitality, el aeroportuario, el hospitalario o el educativo.

Acerca de Actiu

Fundada en 1968 por Vicente Berbegal en Castalla, Alicante, Actiu es la compañía española líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo, hospitality. Con una clara apuesta por el I+D, calidad, innovación, diseño y la fabricación en España de todos sus productos, impulsa el concepto Cool Working orientado a la creación de mobiliario para los nuevos espacios de transformación cultural en las empresas, de forma sostenible, saludable y flexible, bajo el objetivo de mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados.

En 2008 Actiu inauguró en Castalla un Parque Tecnológico que ocupa una superficie de 191.400 metros cuadrados y que materializa esta filosofía, totalmente sostenible y eficiente. Unas instalaciones cuya sede es la primera de España, la segunda de Europa y de las cinco primeras del mundo en obtener la certificación Well Platinum V2. Asimismo, Actiu tiene la certificación Leed Platinum por la sostenibilidad de sus instalaciones, consiguiendo ser la primera empresa industrial del mundo en conseguir ambos reconocimientos.

Entre las distinciones recibidas destacan el Premio Nacional de Diseño, el European Business Awards al fundador y múltiples premios de diseño a sus productos, como los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of NeoCon entre otros.