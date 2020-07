El anfiteatro Amando Blanquer acoge un concierto de la Música Nova d'Alcoi

La Societat Musical Nova d'Alcoi ofrece un segundo concierto en estos tiempos de coronavirus. La cita será este viernes 17 de julio, a las 20:30 horas, en el anfiteatro Amando Blanquer en la Zona Norte de Alcoy y está enmarcada en la XXV Campanya de Música als Pobles de la Diputación de Alicante.

La banda alcoyana, de nuevo, presenta una audición especial en la que participarán diferentes familias musicales para ajustarse a las medidas marcadas por las autoridades para evitar el contagio de la COVID-19. Así, la actuación estará dividida en tres partes con sonidos de instrumentos de viento, madera y metal.

Los primeros en entrar en escena serán los saxofonistas de la banda que, dirigidos por Eladio Sellés y Moisés Olcina, interpretarán "Sax 200" de A. Crepin, "Sir Duke" de S. Wonder, "Viva la vida" de Coldplay, Extracts "West Side Story" de L. Bernstein, "Old friends" de P. Iturralde y "Spain" de C. Corea.

El conjunto de clarinetes de la Nova sonará en la segunda parte del concierto. Los músicos, bajo la batuta de José Antonio Llinares, tocarán "Tercio de Quites" de R. Talens, "Marcha militar" de F. Schubert y terminarán su participación con "Rikudim" de Jan Van der Roost con arreglos de Maarten Jense.

El grupo de viento-metal de la Nova d'Alcoi, dirigido por José Antonio Llinares, escribirá la tercera parte del concierto con un variado repertorio. El mismo está integrado por "Fanfare for the common man" de A. Copland, el tema lento de "Júpiter" de la suite "Los Planetas" de G. Holst con arreglos de A. M. Jurado, "Concierto de Aranjuez" de J. Rodrigo con arreglos de Bolton e Iñaki Gonzálbez interpretará el papel de trompeta solista. Para finalizar, los espectadores escucharán "Canterbury Chorale" de J. V. der Roost y "Olympic Fanfare and Theme" de J. Williams con arreglos de P. Llop.

El acceso al concierto, que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy, será libre hasta completar el aforo marcado por las autoridades. Asimismo, se deberán seguir las medidas de seguridad indicadas para esta fase de "nueva normalidad".