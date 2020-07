El PP reclama al gobierno de Alcoy que cumpla la Ley de Igualdad

El Partido Popular reclama «más compromiso» por parte del gobierno municipal de Alcoy en la aplicación de la Ley Valenciana de Igualdad de las personas LGTBI, aprobada en noviembre de 2018. La concejal Amalia Payá lamenta que la política de igualdad del ejecutivo de Antonio Francés «se limite a concentraciones y manifiestos sin cumplir los "puntos básicos" que la Ley exige a los ayuntamientos. Las conmemoraciones son necesarias pero no bastan. Hay que trabajar día a día por los derechos e igualdad del colectivo LGTBI», afirma la concejal popular Amalia Payá.

La ley autonómica, que salió adelante con la abstención del Partido Popular, obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a crear un grupo de la Policía Local especializado en la prevención de los delitos de odio, a realizar campañas municipales o a conformar una sección sobre diversidad sexual, familiar y de género con material específico en la biblioteca. "Hace dos años que la ley está en vigor y el Ayuntamiento de Alcoy no ha hecho nada para cumplirla", manifiesta Payá. La regidora no comprende "por qué el gobierno no aplica estas medidas", que el Partido Popular ha reivindicado en comisiones informativas durante el último año.

La concejal lamenta que «la política de igualdad del gobierno local sea presentar mociones en conmemoración del día internacional del Orgullo LGTBIQ+ que plantean acciones que se incumplen de forma sistemática». Payá apunta que en 2018 el Ayuntamiento ya planteó una declaración institucional, cuyas propuestas «no se han llegado a materializar». «Estamos hartos de escuchar que el Gobierno está trabajando cuando pasan los meses y los años y no tenemos resultados», lamenta Payá.

El PP apoyó la moción presentada por los grupos de izquierda tras conseguir que la propuesta no excluyese a la educación concertada. La propuesta inicial solo reivindicaba a la educación pública que atienda a la diversidad. «A diferencia del PSOE, defendemos una educación basada en valores, basada en la igualdad y el respeto. Y lo queremos para toda la educación sostenida con fondos públicos», recalca Payá, que subraya que «el 60% de los colegios de Alcoy son concertados».