El PP critica que Sanidad excluya al área de Alcoy de la apertura de los centros de salud por la tarde

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha calificado de "caos" el plan de apertura de tarde de centros de salud anunciado por Sanidad al considerar que pone en riesgo la calidad de la asistencia sanitaria y distingue entre ciudadanos de primera y de segunda, según informa Efe.

Zaplana ha afirmado que la consellera, Ana Barceló, "ha creado la Sanidad de distintas velocidades, porque según el territorio en el que te toque vivir, puedes tener un atención sanitaria u otra, algo más propio de otros tiempos".

Hay municipios del interior donde siguen sin abrir los centros que se cerraron por la covid, que no contarán con refuerzos este verano, y hay municipios de costa donde tampoco habrá refuerzo este periodo estival, ha denunciado.

La consellera abre los centros de salud "sin planificación ni coordinación ya que no cuenta personal de refuerzo, ni con los medios adecuados", ha criticado el diputado.

Además, ha señalado que Barceló "decide de forma aleatoria y bajo dudosos criterios sanitarios abrir unos centros de salud y cerrar otros, generando una gran desigualdad entre territorios", y mientras en Valencia o Castellón "más o menos" abren en todos los departamentos "con criterios difíciles de entender", en el departamento de Alcoy y en el de la Vega Baja "no abre ninguno" o en departamentos como en de San Juan solo abre uno.

Para Zaplana, "no va a ser una atención de calidad porque es de mínimos y porque no cuenta con los profesionales, ni los refuerzos necesarios", una situación que se verá agravada por las situaciones que puedan derivarse de la COVID, ha añadido.

La solución de Sanidad "puede poner en riesgo la salud de los sanitarios y de los propios pacientes al no mantener el doble circuito de Covid y no Covid y no poder hacer el triaje necesario para evitar que confluyan en un mismo espacio los pacientes que puedan acudir con síntomas compatibles con el virus", ha añadido.

Además, añade que al no existir cita programada en la atención de tarde los sanitarios van a estar expuestos a situaciones complicadas.