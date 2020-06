LGTBI MARIola conmemora por segunda edición el Día del Orgullo LGTBIQ+

El colectivo LGTBI MARIola de apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ en las comarcas de l'Alcoià y el Comtat y territorios vecinos conmemorará este domingo 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, con una concentración a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Alcoy.

Será la segunda ocasión en que LGTBI MARIola celebre esta fecha festiva y al mismo tiempo reivindicativa, después del acto que se llevó a cabo el año pasado al mismo espacio público alcoyano y que tuvo una buena acogida por parte de la ciudadanía. Este año, la pandemia de Covid-19 hace que se tengan que extremar las medidas de seguridad e higiene en cuanto al mantenimiento de distancias entre las personas y el uso de mascarilla. Por eso, el colectivo vigilará el cumplimiento de estas medidas, haciendo que se pueda disfrutar de este acontecimiento cuidando la salud.

A pesar de la situación que se vive a causa de la pandemia, LGTBI MARIola ha querido conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ+, en la medida en que sea posible, para recordar que nunca hay que descuidar la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+, y mantener la defensa de valores necesarios como son la libertad y los derechos de los individuos y la igualdad. En esta jornada, la entidad resalta la esencia del Orgullo: levantar la voz por todas las personas que sufren algún tipo de discriminación. Recuerdan, en este sentido, que la diversidad nos hace a todos más iguales, además de más ricos en un aspecto emocional. Y tenemos que recordar, también, que para muchas de las personas que formamos el colectivo LGTBIQ+ todavía no es fácil ser y vivir como gay, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual, queer y asexual.

El colectivo destaca que muchos compañeros y muchas compañeras sufren algún tipo de discriminación: laboral, escolar, institucional... Esta pandemia nos ha mostrado, además, una discriminación muy dura, la del mismo entorno familiar o social. Son muchas las personas LGTBIQ+ que han tenido que estar confinadas con personas que no aceptan su realidad, lo cual los ha provocado un doble confinamiento, con el consiguiente doble sufrimiento. Además, queremos reivindicar que la "nueva normalidad" en que nos encontramos después de las medidas duras de confinamiento no nos tiene que hacer perder de vista la necesidad de luchar por derechos como la sanidad y la educación públicas, o el sistema de servicios de apoyo y ayuda social, para el conjunto de la sociedad. Y como no, recordar el derecho a habitar el espacio al cual vivimos, a no tener que irnos en las grandes ciudades para ser visibles. Aquí estamos lesbianas, gays y transexuals que vivimos y convivimos orgullosamente en nuestros pueblos, haciendo que sean espacios más amables y diversos.