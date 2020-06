LGTBI MARIola commemora per segona edició el Dia de l'Orgull LGTBIQ+ amb una concentració a Alcoi

L'acte es farà diumenge 28 de juny a la plaça de l'Ajuntament d'Alcoi amb totes les mesures de seguretat respecte del manteniment de distàncies i ús de mascareta.

El col·lectiu LGTBI MARIola de suport i defensa dels drets de les persones LGTBIQ+ a les comarques de l'Alcoià i el Comtat i territoris veïns commemorarà aquest diumenge 28 de juny el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, amb una concentració a les 19.00 hores a la plaça de l'Ajuntament d'Alcoi. Serà la segona ocasió en què LGTBI MARIola celebre aquesta data festiva i al mateix temps reivindicativa, després de l'acte que es va dur a terme l'any passat al mateix espai públic alcoià i que va tindre una bona acollida per part de la ciutadania.

Enguany, la pandèmia de Covid-19 fa que s'hagen d'extremar les mesures de seguretat i higiene pel que fa al manteniment de distàncies entre les persones i l'ús de mascareta. Per això, el col·lectiu vigilarà el compliment d'aquestes mesures, fent que es puga gaudir d'aquest esdeveniment tot cuidant la salut.



Malgrat la situació que vivim per causa de la pandèmia, LGTBI MARIola ha volgut commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, en la mesura en què ens és possible, per tal de recordar que mai no hem de descuidar la lluita pels drets de les persones LGTBIQ+, i mantenir la defensa de valors necessaris com són la llibertat i els drets dels individus i la igualtat. Aquesta, recordem, és l'essència de l'Orgull: alçar la veu per totes les persones que pateixen algun tipus de discriminació.

Hem de recordar, en aquest sentit, que la diversitat ens fa a tots més iguals, a banda de més rics en un aspecte emocional. I hem de recordar, també, que per a moltes de les persones que formem el col·lectiu LGTBIQ+ encara no és fàcil ser i viure com a gai, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual, queer i asexual. Molts companys i moltes companyes pateixen algun tipus de discriminació: laboral, escolar, institucional€ Aquesta pandèmia ens ha mostrat, a més, una discriminació molt dura, la del mateix entorn familiar o social. Són moltes les persones LGTBIQ+ que han hagut d'estar confinades amb persones que no accepten la seua realitat, la qual cosa els ha provocat un doble confinament, amb el consegüent doble patiment.

A més, volem reivindicar que la "nova normalitat" en què ens trobem després de les mesures dures de confinament no ens ha de fer perdre de vista la necessitat de lluitar per drets com la sanitat i l'educació públiques, o el sistema de serveis de suport i ajuda social, per al conjunt de la societat. I com no, recordar el dret a habitar l'espai al qual vivim, a no haver d'anar-nos-en a les grans ciutats per a ser visibles. Ací estem lesbianes, gais i transexuals que vivim i convivim orgullosament als nostres pobles, fent que siguen espais més amables i diversos.