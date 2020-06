Alcoy reabre esta semana todos sus mercadillos

Esta semana con la entrada a fase 2 vuelven a las calles los diferentes mercados de venta no sedentaria de Alcoy que se encuentran ubicados en San Roque y el barrio de la Zona Norte, así como el de Batoi, que ya estaba abierto con restricciones. Estas superficies no sedentarias abrirán con el 50% de las autorizaciones y con las medidas de seguridad marcadas para la desescalada. Será obligatorio el uso de la marcarilla y desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico en la entrada, el cual se suministrará por parte del Ayuntamiento. También se controlará el aforo. La otra novedad es el cambio de ubicación de la superficie dedicada a este tipo de venta en la zona de San Roque que pasará a ubicarse en la plaza donde se encuentra la sala de lectura de la Uxola.

El miércoles, de nuevo, vuelve a la calle el mercadillo de San Roque y lo hará con novedades, puesto que pasa a ubicarse en la zona de la Uxola. Estará, como siempre, todos los miércoles y sábados y, ahora, está situado en la plaza Enric Valor, donde se encuentra la sala de lectura, contando con un total de cinco puestos de venta tanto los miércoles como los sábados. Por otro lado, el barrio de la Zona Norte también volverá a tener mercadillo los miércoles y sábados como venía siente habitual, manteniéndose la ubicación. En total habrá 14 paradas de venta.

La concejala de comercio, Vanessa Moltó, explica: "Con la entrada a fase 2 de la desescalada, recuperamos los mercadillos de Zona Norte y San Roque, y ampliamos el de Batoi, con el 50% de las autorizaciones. Pedimos prudencia a todos, respetar las medidas sanitarias obligatorias como la mascarilla, el aforo controlado y la desinfección de manos. Como novedad, el mercadillo de Sant Roc se ubicará en la plaza Enric Valor, para poder cumplir con la distancia entre los diferentes puestos de venta".

La otra superficie con novedades es el mercadillos situado en el barrio de Batoi. Este mercado de venta no sedentaria había abierto las puertas en fase 1 con diferentes restricciones. Hay que recordar que solo había lugares de venta de alimentación y productos de primera necesidad y estaba limitado el aforo a 24 personas.A partir del próximo domingo, se amplía la superficie hasta el 50% de las autorizaciones como el resto de mercados de venta no sedentaria, y habrá un total de 26 puestos de venta. Los lugares ya no serán solo de alimentación y se tendrá que cumplir con las medidas sanitarias obligatorias de marcarilla, control de aforo y desinfección de manos en la entrada.