Los fabricantes de juguetes piden al Gobierno que el 26 de abril sea "Día del Niño"

El día 26 de abril los niños salieron de nuevo a la calle a jugar, después de 42 días sin poder salir de casa, a causa de la pandemia del covid 19. Para reconocer el comportamiento ejemplar de los más pequeños durante este periodo de confinamiento, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y la Fundación Crecer Jugando, junto a expertos en infancia, entidades sociales, asociaciones y empresas afines al mundo de los niños, impulsan un manifiesto donde solicitan al Gobierno la instauración oficial del 'Día del Niño' el 26 de abril.

Con esta iniciativa, los firmantes en el manifiesto quieren destacar la actitud de niñas y niños en el periodo de confinamiento, subrayan la importancia del bienestar de todos los pequeños y reivindican el juego y el juguete. El juego, afirman los firmantes, es una herramienta imprescindible para su desarrollo, ayuda a conformar su personalidad, estimula el aprendizaje, la creatividad y ayuda a socializar y reconocer los entornos más próximos del niño.

"Los niños han sido los grandes protagonistas de esta pandemia y con su resiliencia, su vitalidad y su capacidad para afrontar la adversidad nos han proporcionado una valiosa lección sobre la realidad de la vida. Por eso, es justo que hoy, Día Internacional del Juego, precisamente del derecho que define por antonomasia a la infancia, nos acordemos de ellos y solicitemos la creación de un día que conmemore la valerosa hazaña de todas las niñas y niños que, aún siendo privados del esparcimiento y del aire libre durante tantos días, contribuyeron decisivamente, con su solidaridad y determinación, en la contención de esta pandemia", señala José Antonio Pastor, Presidente de Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y Presidente de la Fundación Crecer Jugando.

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y la Fundación Crecer Jugando acompañan el manifiesto con otras iniciativas como la puesta en marcha de una Mesa de Expertos en Infancia y Juego -integrada por pedagogos, psicólogos y educadores- y la activación de donaciones de juguetes en centros infantiles y hospitales para llegar a colectivos de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Dado que los juegos y los juguetes han desempeñado un papel tan destacado durante estas semanas, siendo los aliados de los más pequeños para gestionar la incertidumbre, canalizar sus emociones y temores, desarrollar su creatividad y fantasía, facilitar el aprendizaje y, por supuesto, disfrutar de tiempo de calidad junto a sus familias, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y la Fundación Crecer Jugando no quieren olvidar a tantos otros que no han podido o no pueden disponer de todos los beneficios que conlleva el juego y a los que quieren hacer llegar donaciones a través de las diferentes colaboraciones que realizan en centros y hospitales.

Recordar que la Foia de Castalla, en la provincia de Alicante, es el principal centro productos de juguetes del conjunto de España.