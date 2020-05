Nuevos desprendimientos en un edificio del centro de Alcoy

El gobierno municipal de Alcoy recuerda que en el pleno extraordinario de finales de febrero además de aprobar el Presupuesto Municipal 2020, también fueron aceptadas dos modificaciones de crédito que incluyen partidas para que el Ayuntamiento pueda actuar y paliar en la medida de lo posible las consecuencias que sufrió el centro histórico con la borrasca Gloria así como reforzar las medidas de vivienda. El consistorio ya ha invertido más de 120.000 euros realizando demoliciones a costas de terceros, es decir, que tendrían que haber asumido los propietarios pero ante el peligro por ruina inminente ha llevado adelante el Consistorio, y después deberán sufragar los propietarios. Cabe recordar que la administración local no puede demoler ningún edificio que no esté declarado como ruina inminente.

Asimismo, desde el equipo de gobierno manifiestan que «es importante destacar que se sigue trabajando para tratar de paliar los efectos que el temporal Gloria provocaron en edificios del centro, que han sido evaluados por técnicos de la Generalitat y se está comunicando a los propietarios las actuaciones a realizar».

La pasada madrugada hubo un nuevo desprendimiento, en esta ocasión en la trasera de la calle Sant Gregori número 8. Este edificio estaba desalojado desde el pasado 22 de enero por el peligro de derrumbamiento que tenía, un decreto que había sido recurrido por uno de los propietarios, que negaba tal situación. Con estos propietarios se han mantenido varias reuniones para informarles de todo el procedimiento que debían seguir.

Respecto a este edificio «tras un largo proceso de requerimientos incumplidos», desde el Ayuntamiento han asegurado que se les notificó el pasado 14 de mayo un último plazo de 5 días para presentar el IEE, y sin solución de continuidad, realizar los trabajos de apuntalamiento y en un mes presentar el oportuno proyecto. «Los cinco días acabaron el lunes y se estaba preparando el informe para imponer la primera multa junto con el apercibimiento de remisión a fiscalía por vía penal en caso de reiterar el incumplimiento de la orden de ejecución».

Los habitantes de las viviendas colindantes han sido desalojados con urgencia esta madrugada por riesgo previsible, asumiendo la administración local los gastos, todo ello sin perjuicio de estudiar en vía de reclamación dicho coste a los propietarios de la finca afectada por ruina.

La concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, explica que «para nosotros el centro histórico es muy importante, de hecho es una prioridad para nuestro gobierno y por eso hemos llevado adelante muchas iniciativas para mejorarlo, pero no todo es responsabilidad del Ayuntamiento. En este caso llevamos meses con un proceso abierto para que los propietarios cumplan con su obligación, algo que no solo no han hecho sino que además cuestionaban el desalojo que como hemos visto ha evitado una desgracia».