Barceló afirma que desconocía la creación de la plataforma de familiares de la residencia Domus Vi de Alcoy

La consellera de Sanidad ha afirmado hoy en la rueda de prensa diaria que realiza para dar el balance de datos que "desconocía que se había constituido una plataforma de afectados de la Residencia Domus VI de Alcoy", por otro lado ha apuntado que le parece lógico. La responsable del área ha realizado estas apreciaciones tras la pregunta de un periodista que ha solicitado información sobre la residencia alcoyana. En particular ha pedido a Barceló que confirmara el número de fallecidos a lo que ha respondido que "no puedo facilitar datos por residencias y que no puede ni confirmar ni desmentir la cifra aportada por la plataforma de afectados que cifra el número de fallecidos en un total de setenta".

Durante sus declaraciones ha indicado que de las veinticuatro muertes que se han registrado en la última jornada en la Comunidad Valenciana dieciséis pertenecen a personas de residencias de mayores. Ha indicado además que hay treinta y tres residencia bajo vigilancia activa en el territorio valenciano y en el Departamento de Salud de Alcoy continuan bajo esta vigilancia la de Alcoy y la de Onil.

