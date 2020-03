El geriátrico de Alcoy registra dos nuevos fallecidos por coronavirus y ya alcanza los 28

El geriátrico de Domus Vi en Alcoy ha registrado dos nuevos fallecimientos como consecuencia del brote de coronavirus, por lo que ya alcanza los 28. Se rompe de esta forma la tregua de dos jornadas en que no se habían registrado muertes, lo que había transmitido esperanzas a los familiares. El número de residencias de mayores de la provincia de Alicante con casos positivos también sigue creciendo, siendo 15 las que contabiliza en estos momentos la Conselleria de Sanidad, dos más que ayer.

La consellera Ana Barceló ha explicado en la comparecencia de esta mañana que el número de residencias con casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana se sitúa en 54, siendo 33 en la provincia de Valencia, 3 en la de Castellón y 15 en la de Alicante. Los residentes infectados por el virus ascienden a 242, de los cuáles 131 corresponden a Valencia, 18 a Castellón y 93 a Alicante. En cuanto al número de fallecidos, la cifra asciende a 46. En el caso de la provincia de Valencia hay 12, de los que 11 corresponden a la residencia de Torrent y 1 a un centro de Valencia. Castellón se mantiene con 1, en el geriátrico de Morella, y Alicante sube a 33 tras el incremento de 2 registrado en Alcoy. Persisten los 2 de la Vila Joiosa, 2 también en Petrer y 1 en La Nucía.

Barceló también ha informado del número de trabajadores de geriátricos afectados por la enfermedad, concretamente 74, de los que 49 son de Valencia, 9 de Castellón y 16 de Alicante. En cuarentena se encuentran 415, 219 en Valencia, 36 en Castellón y 160 en Alicante.

La consellera ha señalado que, al contrario que está sucediendo en otras comunidades autónomas, como Madrid, su departamento no se ha planteado el traslado de residentes de geriátricos a hoteles. "Las personas que se van a remitir a hoteles son personas con sintomatologías leves. No consideramos que sea el espacio adecuado para personas mayores, con todas las complicaciones que presentan. El aislamiento y el confinamiento se lleva a cabo en las propias residencias y no contemplamos otro escenario", ha subrayado.