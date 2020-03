Elena Alonso : «El personal en la residencia de Alcoy siempre ha estado bajo mínimos y eso pasa factura»

Elena Alonso es nieta de Fina Beneyto, la mujer más longeva de Alcoy, quien el pasado mes de febrero celebraba su 105 aniversario rodeada por sus familiares en el geriátrico de Domus Vi, donde reside. Nadie podía imaginar en aquel momento que este lugar se iba a convertir en el escenario del brote más virulento de coronavirus en una residencia de mayores de toda la Comunidad Valenciana, con nada menos que 26 fallecidos. Elena no puede ocultar su preocupación por lo que está aconteciendo, al tiempo que critica la falta de información que están sufriendo y la escasez de personal que siempre ha caracterizado al centro.

La única nota positiva de toda esta crisis es que su abuela no está afectada por el coronavirus. «Le hicieron la prueba y dio negativo, aunque evidentemente la preocupación de que pueda terminar contagiándose siempre está ahí, pese a que nos dicen que la mantienen en una zona aislada. Esa circunstancia, con todo, le ha roto sus rutinas, ya que no puede entrar en su habitación a las horas que ella tenía acostumbradas y no lo acaba de entender», señala.

Lo peor en estos momentos, destaca Elena Alonso, es la falta de información. «Le dimos un teléfono móvil a nuestra abuela y lo único que sabemos de ella es lo que nos dice. Del centro geriátrico, sin embargo, no sabemos nada porque apenas nos llega información. Dijeron que se habilitaba un teléfono, pero al parecer la centralita está permanentemente colapsada».

Este desconocimiento de lo que está sucediendo en realidad en la residencia está angustiando a los familiares. «Las noticias que nos llegan en cuanto a número de fallecidos y afectados son para echarse a temblar. También sabemos que a hay muchos trabajadores que han dado positivo, por lo que vivimos con el susto pegado al cuerpo», lamenta.

Elena Alonso, al igual que han denunciado otros familiares, hace referencia a la escasez de recursos humanos que ha venido caracterizado a este geriátrico gestionado por una empresa privada. Según sus palabras, «el personal en la residencia siempre ha estado bajo mínimos y eso acaba pasando factura. Nos han venido diciendo que están dentro de lo que marca la ley, pero por lo que sabemos, siempre al límite».

La nieta de Fina Beneyto lo compara con el resto de residencias. «Es el único geriátrico de toda la Comunidad Valenciana que tiene tantos casos y tantas muertes a causa de esta enfermedad, y con anterioridad cada dos por tres tenían problemas de virus, cuando en el resto estas cosas no pasan».

Los familiares, como ha venido señalando su portavoz, José Luis García, tienen previsto exigir responsabilidades por lo que está sucediendo, y de hecho ya han contactado con un abogado. Todos, al igual que Elena Alonso, se quejan de la falta de información, poniendo como ejemplo la comparecencia de ayer de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, donde no aportó nuevos datos en relación a número de afectados ni de fallecidos. Los 26 muertos corresponden al parte del martes.