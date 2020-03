Los familiares de la residencia de Alcoy critican el desamparo informativo por parte de la administración pública

Los familiares del geriátrico Domus Vi de Alcoy siguen a la espera de recibir información por parte de la Conselleria de Sanidad o cualquier otro organismo de la administración pública. Tal y como ha explicado hoy Ana Barceló en la comparecencia pública diaria, "no se ofrecerán nuevos datos en relación a las residencias hasta el lunes para valorar la situación global", un hecho que ha vuelto a caer como un jarro de agua fría en los familiares de los residentes del centro alcoyano. De esta forma tal y como ha indicado el representante de la plataforma que los aglutina, José Luis García "seguimos a la espera, hemos remitido correos a la dirección general y a la propia conselleria y no hemos obtenido respuesta, y encima durante el fin de semana por lo que se ha dicho tampoco vamos a saber nada de forma oficial".

En relación a la situación y a las cifras García matiza que "desconocemos como bien he dicho si han aumentado los casos de ayer a hoy, solo sabemos que han contactado con algún familiar para comunicarle que su familiar presentaba algunos síntomas, hecho que nos recela que van en aumento, pero insisto no tenemos información actualizada". Ha puntualizado que "ante esta situación solo nos queda tener confianza en los profesionales que se encuentran atendiendo a nuestros familiares; desde que la Generalitat Valenciana ha tomado el control solo podemos confiar en que en este aspecto se está trabajando de la mejor forma y que tanto a nivel de personal como de medidas se está procediendo de la mejor manera". Ha insistido en que "no entendemos por qué se nos está tratando como si fuéramos niños pequeños y se nos está ocultando la verdad, evadir la realidad no va a mejorar la situación; nos dicen que la ausencia de noticias debemos tomarla como algo positivo ya que si hay síntomas o cualquier complicación sí se ponen en contacto con los familiares del afectado, pero llega un momento que el desconocimiento desespera".

Según los últimos datos actualizados en la jornada del viernes son 72 los residentes afectados y 15 el número de trabajadores del centro que se encuentran en cuarentena. En cuanto a los fallecidos, aunque no se han confirmado las causas, serían al menos tres en los últimos días, aunque desde la plataforma de familiarias del Domus Vi indican que "podría haber más ya que nos estamos en contacto con todos los familiares de los residentes y hay algunos que no poseen familiares ni allegados".