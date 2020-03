FEDAC y Cámara Alcoy valoran «positivamente» las medidas de apoyo a las empresas y personas trabajadoras pero demandan mayor claridad y concreción

La Federación de Empresas de las Comarcas de l'Alcoià y El Comtat –FEDAC- y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy, valoran de manera «positiva» el paquete de ayudas y medidas anunciado por el gobierno de España para tratar de evitar el cierre de empresas y el despido masivo de personas como consecuencia de la crisis del COVID19.

En primer lugar, desde FEDAC, su presidente, Natxo Gómez, felicita la decisión el asumir, por parte del Estado, el coste de aquellos ERTES (Expedientes de regulación de empleo Temporal) que planteen las empresas. "Una medida importante porque, en primer lugar, promueve el aislamiento de las personas en sus casas durante estos días evitando o ralentizando el contagio En segundo lugar, porque las personas trabajadoras no pierden sus trabajos, volverán cuando la situación se resuelva. Y en tercer lugar, las empresas se liberan de ese importante coste económico".

A este respecto, FEDAC y Cámara sí que consideran que esta medida se debería aplicar con efecto retroactivo al menos desde el pasado lunes, porque muchas personas ya se han sometido a un ERTE y deberían disfrutar del mismo trato que aquellos que lo hagan este miércoles.

A este respecto y a la mayoría de acciones incluidas en este paquete de medidas, FEDAC y Cámara Alcoy reclaman del Estado mayor concreción por lo que respecta al procedimiento a seguir para tramitar ayudas y compensaciones. "Sería muy importante que cada acción quedara muy bien explicada en lo que se refiere a directrices, organismos tramitadores, formularios o plazos. No sabemos si las ayudas y exenciones las aportarán los bancos que, están cerrados o saturados. Eso sin contar que no se puede salir a la calle si no es absolutamente necesario", argumentan los portavoces de las dos entidades.



Autónomos

La protección a las PYMES y a los autónomos resulta fundamental en esta crisis. Es por lo que FEDAC y Cámara Alcoy solicitan que, al menos durante los peores meses de la crisis, se libere del pago de la cuota a todos ellos sin distinción. Además, el concepto de "pérdidas severas" –condición determinada para la condonación de la cuota de autónomo- es muy relativo y ambiguo.

Desde FEDAC se solicita que las moratorias por lo que se refiere al pago de letras e hipotecas debería aplicarse a todo tipo de empresas sin distinción, como también sería interesante estudiar eximir del pago del IVA a familias y empresas en gastos tan importantes e irrenunciables en el estado de confinamiento como electricidad, gas o agua.



Exportadoras e importadoras

Desde la Cámara de Comercio se celebra la inserción de ayudas específicas para los sectores de exportación e importación (línea de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía). Según de Gracia, "en un mercado global, favorecer la venta al exterior y la llegada de componentes y materias primas desde otros países resulta vital para el desarrollo de nuestra Economía".



La industria no para totalmente

Las comarcas de l'Alcoià y El Comtat son eminentemente industriales, aunque con un notable número de autónomos. La medida de los ERTES será muy beneficioso para las industrias a las que esta crisis les suponga un descenso de productividad.

A FEDAC y a la Cámara le consta que las empresas están extremando todas las medidas de seguridad en el trabajo requeridas y que las plantas de producción no han parado de manera mayoritaria. Por eso agradecen al empresariado y a las personas trabajadoras su compromiso y dedicación en momentos tan delicados.

No sucede lo mismo con pequeños comercios, PYMES y autónomos, que a la fuerza han tenido que cesar temporalmente su actividad. Obligados a cerrar, resulta vital ayudarles con la liberación del pago de cuotas de autónomo o los ERTES costeados con dinero público para aquellas micro-empresas con trabajadores. "Los posibles impagos serán uno de los principales problemas de esta crisis para las PYMES", concluyen los portavoces de las dos entidades.