Cocentaina suspende la chocolatada del día de «Els Nanos»

La junta local de gobierno de Cocentaina ha decidido cancelar la chocolatada del día de «Els Nanos» con motivo de la alerta sanitaria por el coronavirus. El tradicional festejo está previsto para el próximo 18 de marzo, y la decisión ha sido adoptada después de que la alcaldesa, Mireia Estepa, hablase con los vecinos que colaboran haciendo el chocolate y los directores de los centros educativos de la población.

La medida, según fuentes municipales, «no afectará a la celebración de "Els Nanos", que se desarrollará como marca la tradición y llenará las calles del barrio del Raval de críticas, humor y reflexiones». Asimismo, Mireia Estepa ha explicado que «la fiesta se mantendrá a no ser que el Gobierno y Sanidad nos recomienden anularla. Pero de momento se mantiene, ya que no comporta gran aglomeración de gente y es una actividad al aire libre».

Con todo, la primera edil ha destacado que por el momento «no hay ningún contagiado en Cocentaina» y que la comunicación con los órganos oficiales «es constante».