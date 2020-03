Antonio Delgado será el embajador cristiano de las Fiestas de Alcoy en 2021

Antonio Delgado será el nuevo embajador cristiano de las Fiestas de Alcoy a partir del próximo año, cuando termina su mandato Ricard Sanz. La elección se ha producido tras el concurso celebrado a tal efecto en las dependencias del Casal de Sant Jordi.

Tras declamar la embajada cristiana, con la réplica del nuevo Embajador Moro Oscar Martínez, el jurado formado por Francisco García, Ponente de Fiestas; Josep María –Segura, Conseller; Ramón Micó, exembajador; y dos miembros del cuadro artístico, Carmina Aznar y Ángel Martínez, procedió a valorar las actuaciones. El fallo del jurado fue proponer a la Junta Directiva nombrar a Antonio Delgado Ferrer como Embajador Cristiano, y a Jorge Linares Botí como Centinela, ambos a partir de 2021.

La junta directiva acordó ratificar en todos sus puntos el fallo del jurado. También se tuvo en cuenta el resultado del concurso celebrado el año anterior, dado que el candidato que ha resultado ganador ejercerá el cargo de centinela moro en las fiestas 2020. Tras valorar los dos concursos, y contactar con los implicados, se acordó para 2020 lo siguiente:

Centinela Moro: Antonio Delgado

Embajador Moro: Oscar Martínez

Centinela Cristiano: Jordi Linares

Embajador Cristiano: Ricard Sanz

Exposición

Desde el 6 de marzo y hasta el 21 de junio se podrá observar en la Galería 1 del IVAM la exposición "ORIENTALISMOS. LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO DE ORIENTE PRÓXIMO Y EL NORTE DE ÁFRICA (1800-1956)" comisariada por Rogelio López Cuenca y Sergio Rubira, en la que participará la Asociación de San Jorge con la cesión de una selección de obras de sus fondos artísticos.

En 1978, se publicaba la obra "Orientalismo" de Edward Said. Said (Jerusalén, 1935-Nueva York, 2005), palestino, crecido en Jerusalén y El Cairo, formado en Princeton y Harvard, y profesor de literatura en Columbia, desvelaba cómo Occidente había construido Oriente, siguiendo la tradición del binarismo característico del pensamiento occidental, como lo opuesto a Occidente. Oriente era un reflejo invertido de Occidente, era aquello que Occidente no es. Esta disciplina, el orientalismo, fijada en el siglo XIX, se basaba en una serie de ideas recibidas y estereotipos que se habían ido formando a lo largo de los siglos y que respondían a los intereses del poder. Estas ideas recibidas, y estos estereotipos, se mantienen todavía hoy y definen las imágenes que consumimos actualmente en Occidente sobre Oriente a través de los medios de comunicación, el cine o la publicidad.

Esta exposición pretende analizar algunos de estos estereotipos a través de sus imágenes desde finales del siglo XVIII, con la expedición de Napoleón a Egipto, hasta 1960, década en la que comienzan a producirse las revoluciones árabes, pasando por los viajes de los artistas y escritores románticos y postrománticos al Norte de África y Oriente Próximo, la moda orientalista en los salones de pintura decimonónicos y la forma en la que las vanguardias históricas se relacionaron con aquello "exótico" oriental que quedaba lejos en el tiempo y el espacio en su búsqueda de una ruptura con el canon de la tradición.

La exposición contará con obras de artistas como Mariano Fortuny, Francisco de Goya, Francisco Iturrino, Paul Klee, August Macke, Henri Matisse, Lee Miller, Pablo Picasso, Man Ray, Emilio Sala y Joaquín Sorolla, entre otros.

La Asociación de San Jorge fue invitada el pasado año a participar en esta exposición dentro de la sección "Orientalismo español durante el siglo XX" con la aportación de una colección de piezas de sus fondos, en concreto, cuatro carteles de principios del Siglo XX, dos más de ellos de los años cincuenta; una escultura de San Jorge; una fotografía de Alcoy de 1876, cuatro fotografías de cargos moros y una última de una escuadra especial de principios y mediados del s. XX respectivamente. En todas ellas, el protagonismo la tienen imágenes y figuras de árabes, sarracenos o motivos orientalistas que justifican su presencia en esta magnífica exposición.

https://www.ivam.es/es/exposiciones/orientalismos/