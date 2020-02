El Ayuntamiento de Alcoy retira los residuos del vertedero cerca del Molinar

En la mañana de este viernes se ha llevado a cabo la reetirada de los residuos del vertedero ilegal ubicado debajo del puente de la antigua carretera a Benifallim, a escasa distancia del Molinar. Para retirar estos residuos se ha seguido el procedimiento legal y administrativo correspondiendo para evitar cualquier tipo de peligro y cumplir con la normativa de riesgos laborales.

«Desde el departamento de Medio Ambiente, se han seguido todos los pasos pautados que se hacen cuando se localiza un vertedero, aunque en este caso, al día siguiente de la notificación, ya confirmamos que no había ningún peligro de contaminación a las aguas. Por lo tanto, a pesar de que no era un vertedero que necesitara una celeridad especial, si era muy importante asegurarse que los trabajadores de FCC pudieran realizar sus tareas con toda la seguridad. En cualquier situación se tiene que seguir una normativa y no podemos hacer ninguna actuación sin asegurarse que no hay ningún peligro, sería una temeridad que nosotros no podemos consentir», explica el concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre.

«Pedimos desde el departamento que no se creen alarmismos innecesarios y a la vez solicitamos la colaboración ciudadana para denunciar a los autores de los vertederos. Desde el día 11 hemos tenido contacto con la Venta y los vecinos de la zona y nos han mostrado su agradecimiento por nuestra forma de actuar, sin hacer ruido mediático pero con efectividad que es lo que ellos querían», ha concluido.

Cronología

El concejal ha explicado la cronología de los hechos: El pasado 11 de febrero se comunicó al regidor de Transición Ecològia desde la 'Venta San Jorge', la existencia de un vertedero debajo del puente de la antigua carretera a Benifallim, en la zona limítrofe a la Venta.

El día siguiente 12 de febrero, se pasó la notificación al departamento. El jefe del departamento hizo una inspección el día 13 y constató que se trataba de un vertedero de voluminosos (mobiliario principalmente) y escombros, por lo cual confirmó que no podía afectar de ninguna forma al acuífero del Molinar, puesto que no había residuos tóxicos y peligrosos y por tanto no podían contaminar las aguas del Molinar.

A partir de este momento y teniendo en cuenta que no había de ninguna forma peligro para el acuífero ni las aguas del Molinar, se pasó el aviso a FCC para proceder a su retirada.

El 19 de febrero el encargado de FCC junto con el jefe de departamento, hacen una visita a la zona para ver de qué manera iban a retirar los residuos. Observan la necesidad de actuar con una grúa. Por lo tanto se solicita a Arquitectura un informe que confirme que la estructura del puente esté en condiciones para poder trabajar con una grúa y el contenedor.

El martes 25 de febrero una vez se tiene el informe, se pasa a FCC, donde se confirma el buen estado del puente para poder hacer la extracción de los residuos, a pesar de esto desde FCC y con buen criterio se lo comunica al responsable de seguridad y riesgos laborales de FCC para poder hacer una visita el 26 de febrero y confirmar que se puede actuar sin ningún peligro para los trabajadores.

El viernes 28 de febrero se retiran los diferentes residuos del llamado vertedero del Molinar.

Por parte de Compromís, grupo que denunció públicamente la existencia del vertedero, se ha suspendido la limpieza que se había convocado para este sábado, al tiempo que se ha congratulado por la limpieza. Con todo, la formación ha pedido a los responsables municipales mayor celeridad.