Tres detenidos implicados en una reyerta en Ibi

La Policía Local y la Guardia Civil de Ibi han detenido a tres personas implicadas en una reyerta. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado por la tarde, coincidiendo con la celebración del Carnaval. La central operativa de la Policía Local recibió el aviso de una pelea entre dos hombres y una joven en una de las avenidas de la localidad, sin precisar más datos. Según los agentes, una patrulla se personó de inmediato en el lugar de los hechos junto a otra de la Guardia Civil, identificando sólo a uno de los implicados.

En un primer momento, dicha persona no quiso ni interponer denuncia ni asistencia sanitaria, manifestando, según fuentes policiales, que se marchaba a casa. Dado que en el lugar no había nadie más, las patrullas de los dos cuerpos de seguridad iniciaron un dispositivo de localización e identificación del resto de posibles implicados, a fin de evitar que la reyerta pudiese continuar en otro sitio. No obstante, minutos después recibieron un aviso del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 alertando de una pelea entre varias personas en una céntrica calle y en la que se estaban utilizando armas blancas.

Al llegar al lugar, los agentes de los dos cuerpos mediaron y lograron detener a dos de los implicados, quienes presentaban lesiones de diversa consideración, según las citadas fuentes. Uno de ellos, asimismo, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Dada la gravedad, acudieron dos patrullas más de la Guardia Civil y lograron detener a un tercer implicado, el cual fue atendido inicialmente en el centro de salud de Ibi y derivado después a un hospital escolatado por los agentes.