Alcoy participa en una reunión de la Red de Ciudades Educadoras en Sevilla

El concejal de Educación de Alcoy, Alberto Belda, participó junto con técnicas del departamento en una reunión de la Comisión de Seguimiento de la RECE Red Española de Ciudades Educadoras que tuvo lugar en Sevilla el pasado 10 de diciembre.

Durante el encuentro prepararon el XIV Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras que se celebrará en Sevilla los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020. «Desde el Departamento de Educación estamos valorando la participación de Alcoy presentando proyectos como el aula PI de convivencia, la Mostra de Teatre Escolar o los Presupuestos Participativos para Niños», explica el concejal de Educación, Alberto Belda.

«Seguimos apostando por la presencia de Alcoy en redes tanto estatales como europeas en materias de educación. Creemos que es importante y beneficioso y nos ayuda a seguir aprendiendo y aplicando propuestas que han estado funcionando en otros municipios» añade Belda.

La comisión de Seguimiento es el órgano de gobierno que coordina la RECE y todo el trabajo de las distintas redes temáticas, plantea acciones que tienen que realizar los distintos ayuntamientos que pertenecen a la RECE y propone los Encuentros de la Red Estatal, que se celebren cada dos años. Alcoy está en la Comisión de Seguimiento desde 2013, con Barcelona, Avilés, Bilbao, Vitoria, Sant Just Desvern, Rivas Vaciamadrid, Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, Granollers, Lleida, El Prat de Llobregat y Sevilla.

En estos dos años (2018/19) ha habido 6 redes temáticas en marcha, en las que participan técnicos de 25 ciudades diferentes, donde se comparten experiencias, se elaboran proyectos y actúan para poder llevarlos adelante en cada ciudad.

Alcoy forma parte de dos redes temáticas, la Red Bilbao 'Ciudad de Valores' que tiene como principal finalidad reflexionar sobre los valores que tienen que impulsar una ciudad educadora, como motor de tracción humana de una ciudad y Red Vitoria-Gasteiz 'Segregación escolar' que tiene como objetivos más destacados facilitar que las políticas educativas municipales se transforman en factores de inclusión, mejorar la *inclusivitat de las escuelas para mejorar el carácter inclusivo de nuestras Ciudades Educadoras y proponer modelos de intervención educativa que faciliten en los gobiernos locales la administración del crecimiento de la ciudad y sus transformaciones. En las dos redes en que se ha trabajado se han presentado, además, buenas prácticas de todos los ayuntamientos participantes, relacionadas con la temática que se ha tratado.

Recordamos que el hecho de ser ciudad Educadora se refiere a todos los ámbitos, no solo en las escuelas, por eso, hay que destacar que bibliotecas, museos, centros culturales, de salud, deportivos, servicios municipales, asociaciones, tejido empresarial, medios de comunicación, etc., tienen que contar con propuestas educativas innovadoras desde el ámbito no formal e informal que tienen que complementar y enriquecer la educación formal.

Hay muchos programas que se llevan adelante desde diferentes departamentos del Ayuntamiento en los que los niños participan, como los presupuestos participativos para niños o el CLIA, también actividades que complementan la formación de las personas no tan solo en la edad escolar, como la Escuela Municipal de Teatro, Bellas artes, la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos, la Universidad Sénior o las Aulas de la Tercera Edad.