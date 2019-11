Compromís y EU denuncian que el gobierno de Castalla quiere silenciar a la oposición

El grupo municipal de Compromís y EU en el Ayuntamiento de Castalla ha acusado al gobierno del municipio, conformado por Ciudadanos y el PSOE, de intentar silenciar la voz de la oposición. A través de un comunicado, la formación destaca que "primero impusieron la convocatoria de las comisiones informativas, a horas casi imposibles de asistir por parte de la oposición", a lo que se une la convocatoria de un pleno esta misma semana en la que tampoco era posible la presencia de los ediles nacionalistas y de EU.

Según indican en el escrito, los plenos, cumpliendo con lo aprobado por unanimidad por parte de todas las fuerzas políticas, se tienen que celebrar el último miércoles de cada dos meses, en este caso concreto el 27 de noviembre. "Después de una consulta por parte del alcalde por si se podía cambiar a otro día por la asistencia a unos cursos, manifestamos nuestra imposibilidad de asistir el día que se nos propone, ya que teníamos compromisos adquiridos". Sin embargo, añaden, "recibimos tres días después la convocatoria del pleno en el día no acordado, vulnerando no sólo nuestra no asistencia avisada, sino el acuerdo que fija el día en que se han de celebrar estos plenos".

Para Compromís y EU "todos estos hechos no son coincidencias ni casualidades. Obedecen a un objetivo, que no es otro que intentar acallar la voz de la oposición". Con todo, afirman de forma contundente, que "no podrán callarnos".