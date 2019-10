El gobierno de Alcoy hace pública la petición de la subvención para Rodes tras las acusaciones del PP de mentir

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, hizo pública ayer la solicitud del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento en 2017 para la rehabilitación del complejo arquitectónico de la antigua fundición de Rodes tras las acusaciones del PP. El primer edil, acompañado por la concejala de Patrimonio, Lorena Zamorano, demostró que el Ayuntamiento sí pidió las ayudas y exigió al portavoz popular que se disculpe, aunque éste mantuvo que el ejecutivo local «reconoció en comisión que la ciudad no optó a las subvenciones».

«Ofrecer explicaciones y aclarar las graves acusaciones que el portavoz del Partido Popular lanzó la semana contra mi gobierno» fue el objetivo que llevó a Toni Francés a comparecer ayer ante los medios de comunicación acompañado por Lorena Zamorano. El alcalde lamentó «la agresividad» con la que, según explicó, Quique Ruiz profirió «cantidad de insultos y descalificaciones».

Cabe recordar que el concejal popular aseguró el pasado viernes que el equipo de gobierno alcoyano había «mentido» y que «no llegó a presentar la solicitud de las ayudas del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento en 2017» para ejecutar la rehabilitación del complejo fabril de Rodes.

Quique Ruiz, asimismo, explicó de forma cronológica, y aportando las noticias que han ido apareciendo desde entonces en los diferentes medios de comunicación de la zona, que uno de los requisitos para formar parte de este programa de subvenciones era que las antiguas naves industriales fueran declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) y que dicho expediente se incoó en julio de 2017, pero que posteriormente, según aseguró el portavoz del PP, la Conselleria requirió más documentación y desde entonces los trámites permanecen paralizados.

Ruiz también insistió en que cuando el Ministerio de Fomento resolvió la convocatoria el PP quiso conocer por qué Alcoy no había conseguido la ayuda, y que las respuestas del gobierno fueron que «había proyectos mejores» y que «solo habían entrado dos de los 60 proyectos presentados por la Comunidad Valenciana». También explicó que no había sido hasta el pasado lunes, en la comisión informativa de Patrimonio, Obras y Servicios, cuando «el PSOE admitió que no había optado a las ayudas».

Sin embargo, ayer Toni Francés mostró públicamente la solicitud que el Ayuntamiento tramitó con fecha del 17 de agosto de 2017, justo el mismo día que finalizaba el plazo. El alcalde también aportó como prueba el justificante de entrada en el registro electrónico del Ministerio de Fomento el mismo día a las 14.08 horas.

Francés, asimismo, recordó que se «pidió la solicitud al Ministerio el mismo día que se incoó el expediente para poder declarar BIC el complejo de Rodes» y la declaración «no fue adelante porque la Conselleria consideró que no cumplía los requisitos necesarios».

Según insistió el primer edil, fue éste el motivo que frustró la concesión del 1,5% Cultural para rehabilitar los edificios de la antigua fundición. «Esto es lo que pasó y no lo que dice el PP», recalcó.

Tras aclarar lo ocurrido, Toni Francés mostró su sorpresa por «el comportamiento inaudito de quien aspira a ser líder de la oposición y ha quedado totalmente desacreditado», pero también por «la agresividad y el tono de sus declaraciones».

El alcalde acusó a Quique Ruiz de tener «problemas serios para consolidar su liderazgo» y de «no encontrar su espacio en la oposición». En la misma línea de defensa, insistió en que «él -en referencia al portavoz popular- ha dicho que no es del PP, pero ha aprendido rápidamente a comportarse como se comporta el PP», y que en esta ocasión «se ha extralimitado en sus declaraciones, ha mentido claramente y esos comportamientos requieren una rectificación y unas disculpas públicas».

Con todo, Francés aprovechó para recordar que «este gobierno se presenta a todas las subvenciones de todas las administraciones» y, según enfatizó, «en los últimos 8 años Alcoy ha conseguido más de 35 millones de euros en subvenciones de todas las administraciones» y en el caso concreto de Rodes «la Generalitat invertirá 3,5 millones de euros en la construcción del primer de Centro de Turismo (CDT) de interior de la Comunidad Valenciana» en el completo industrial.

Cruce de acusaciones



Quique Ruiz aseguró que el portavoz del gobierno, Jordi Martínez, había admitido en la comisión informativa de Patrimonio, Obras y Servicios que no llegó a presentar el proyecto de Rodes al 1,5% Cultural, sin embargo el alcalde negó tajantemente ayer estas afirmaciones. «El señor Martínez explicó qué pasó con el BIC, porque no había ido adelante su tramitación y que el departamento de Patrimonio Histórico estaba buscando toda la documentación» sobre la solicitud de las ayudas, así como que «en el momento que la tuviésemos la enviaríamos». Con esto, Francés concluyó asegurando que «es un ejemplo de la manipulación, en ningún momento se dijo que no nos habíamos presentado».

Poco después Ruiz mantuvo que «el gobierno del PSOE reconoció que Alcoy no optó a las ayudas de Fomento» y exigió al alcalde que «deje de mentir a los alcoyanos para tapar la falta de gestión y de coordinación entre sus concejales».

«No fue una improvisación. Por eso extraña que el mismo gobierno municipal dice que no optó a la ayuda y trata de demostrar después que sí lo hizo», insistió Ruiz, quien también cuestionó «¿por qué no continuó con la declaración de BIC, que era condición indispensable para obtener esas ayudas?» cuando la Consellería pidió más documentación.