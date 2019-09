Cine, teatro, exposiciones y danza configuran el programa cultural de la UA en Alcoy

Hoy lunes 16 de septiembre arranca la programación cultural del Campus Universitario UA-Alcoy, con un programa cargado de actividades académicas y culturales que incluye propuestas de cine, teatro, danza y música, además de conferencias y talleres formativos, presentaciones de libros y actividades científicas en la Estación de la Font Roja Natura-UA.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas de la UA, quien ha estado acompañado en la presentación por el concejal de cultura del Ayuntamiento de Alcoy, Raúl Llopis, el coordinador de actividades culturales del Campus Alcoy-UA, Antonio Belda, y por el presidente de la Fundación Mutua-Levante, Juan Escrig, entidad patrocinadora de las actividades culturales de la UA en su Campus de Alcoy. El acto de presentación ha incluido la firma de renovación del convenio de patrocinio con la Fundación Mutua Levante.

El vicerrector ha destacado que "este es el segundo año de actividades culturales en el Campus de Alcoy, por lo que empezamos a consolidar propuestas, aumentamos número de actividades e incorporamos otras como el cine". Del mismo modo, Cortés ha agradecido la colaboración institucional que hace posible presentar esta segunda programación, gracias al Ayuntamiento de la localidad, a la Cámara de Comercio, y a Mutua Levante como patrocinador.

El programa da comienzo hoy lunes 16 con la proyección de la película Eva al desnudo. El apartado cinematográfico continuará con el ciclo "Thiller español contemporáneo" en las instalaciones de la Cámara de Comercio del 23 de septiembre al 25 de noviembre, de 18 a 21 horas. Cada sesión constará de presentación, proyección y posterior debate en las que se proyectarán, con entrada libre limitada al aforo, las películas; La isla mínima; El hombre de las mil caras; No habrá paz para los malvados; Grupo 7; Cien Años de Perdón; El niño; Celda 211; Tarde para la Ira; y Que Dios nos perdone. El ciclo está organizado por el Aula de cine de la UA, coordinado por Israel Gil. Además y fuera de este ciclo, se proyectará la película Corto Maltés, el 30 de septiembre a las 18 horas, como actividad complementaria a la Exposición "Hugo Pratt-Corto Maltés" que podrá visitarse desde el 1 de octubre hasta el 29 de noviembre, en la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio. El día inaugural, el 1 de octubre a las 18 horas, se ofrecerá una conferencia-presentación sobre la muestra.

El martes 17 de septiembre, a las 19 horas, comenzarán las conferencias programadas en el Salón de Actos de la Sede del Campus con "De l'abac al xip", en el salón de actos. La segunda conferencia estará dedicada a "Un model lingüistic educativu eficient" (28 de octubre a las 18 horas); continuará con "Bolets del nostre entorn" (el 9 de noviembre.De 8:30 a 13:30 h) y finalizará con "Cultura gitana, cambio social y educación" (19 de noviembre a las 19 horas).

El Teatre Calderón acogerá la programación teatral, musical y de danza diseñada por la UA, que comenzará con la obra "Contra L'Amor" el miércoles 18 de septiembre a las 20 horas. Le seguirá el Concert d'Andreu Valor i Joan Isaac "Sense perdre la cançó", el domingo 13 de octubre a las 19 horas; y finalizará con el espectáculo de danza "Cementeri de flors", el 13 de noviembre a las 20 horas.

Dos actividades más completan la programación: La Exposición: 40 anys de les eleccions municipals (del 10/10/19 al 31/10/19) en la Casa de la Cultura; y la presentación del libro de la UA "Climes i temps del País Valencià (Servei Publicacions UA. 8 de octubre, a las 18 h en la Glorieta).

Además, el Campus UA-Alcoy desarrollará durante estos meses cuatro de actividades académicas destinadas a la formación para docentes: Coeducació: canvis socials i identitat de gènere a l'aula (CEFIRE); Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de la lectoescriptura (CEFIRE); Cursos de inglés y valenciano con la colaboración de EOI Alcoi; y Capacitaciones docentes en valenciano e inglés...

El amplio programa presentado hoy incluye también actividades de carácter científico que se llevaran a cabo en la Estación Científica Font Roja Natura UA, con un Taller Introducción a la ornitología. Herramientas para el estudio de las aves de los ecosistemas mediterráneos (27-28 septiembre 2019); Jornades Divulgatives Científiques Parcs Naturals de la Font Roja i de la Serra de Mariola. Lloc: Cocentaina. Organitza Pacs naturals Font Roja i PN Mariola. (4-6 d'octubre 2019); Bolets del País Valencià. ECFRN UA (25-26 d'octubre de 2019); y Taller de técnicas para el estudio y seguimiento de mamíferos. ECFRN UA (8-9 de noviembre de 2019).

Para finalizar la presentación los responsables de la programación han detallado que la UA también llevará a cabo diversas actividades en centros educativos de Alcoy como el Programa "Coneix el nostre entorn amb la UA" y el programa "Juguem amb la UA"; y personal de la UA participará también en la XX Edició dels Premis Ciència en Acció (4-5-6 Octubre 2019)

Dosier Actividades

Contra l'amor

Obra del dramaturgo catalán Esteve Soler, interpretada en valenciano por el Aula de Teatro de la UA. A través de siete obras burlescas esta propuesta nos hace reflexionar acerca de la deformación del amor en nuestra sociedad actual. La posesión, el sacrificio, el anhelo, el amor romántico entre otras formas dolorosas de amar se presenta en forma de humor negro en esta obra magistral de Soler. Diez alumnos y alumnas encarnan estos fantásticos personajes que atraviesan los límites de la fantasía y el tiempo. Se dan la mano realismo y surrealismo para hacernos ver de una vez lo nocivos que podemos llegar a ser. Un hotel, un planeta lejano, una sala de reuniones, la terraza de un bar o el mismo limbo colocan la vida en situación extrema. Contra el Amor de Esteve Soler (1976) ha sido traducida a nueve idiomas y representada por más de 50 directores en países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Grecia, Rumanía, Chile, Francia, Austria entre otros. Además de ser galardonado con el premio Serra d'Or al mejor texto teatral del año.

Cementeri de flors

El Aula de Danza de la UA presenta su nuevo espectáculo Cementeri de Flors. Después del éxito de su anterior montaje, La última cena, también con el Aula de Danza UA, su director Carlos Peñalver vuelve con esta nueva propuesta que describe como "un espacio para llegar hacia una realidad etérea, dónde lo onírico se apodera de los cuerpos que se liberan hasta marchitar. Al final solo queda lo eterno, el alma."

Exposición HUGO PRATT Y CORTO MALTÉS: ITINERARIOS CRUZADOS

Pocos autores han estado tan cerca de unir en uno solo estos tres conceptos: autor, vida y obra. Este es el caso de Hugo Pratt, a quién Umberto Eco definió como uno de los grandes artistas del siglo XX, capaz de hacer literatura con el dibujo y dibujar con las palabras. Definiendo a grandes rasgos la obra del autor de Corto Maltés, se podría decir que realizó cómics que podría leer el público adolescente y ser disfrutados al mismo tiempo por un profesor universitario. Y lo hacía con dibujos de una belleza y técnica narrativa exuberante, contando al mismo tiempo historias cultas, pero apasionantes y entretenidas. En 1967, antes de crear esa joya de la historieta mundial en la que se ha convertido Corto Maltés, Hugo Pratt ya contaba en su haber con todo un mundo de viajes, aventuras y filosofía tras él, y todo ese bagaje lo utilizó para dar vida al marino que se convertiría en su alter ego. Corto recorre un mundo que se desmorona, jurándose siempre que hace lo mejor, en él hay sutileza, ironía, y belleza, mientras su mirada se enfrenta a escenarios tan distantes como el Orinoco, las Guayanas o los remotos archipiélagos de Oceanía. Y siempre, de fondo, una mirada que lleva a sus lectores al mar, a un tiempo detenido entre la melancolía y la desesperación de ser héroes en un mundo que está desapareciendo. Todo esto y mucho más es Corto Maltés, la mayor creación y el testimonio vital de un creador de historietas que refleja la aventura y su sentido lúdico, con la barbarie de la primera Guerra mundial como telón de fondo. Plasmar la concepción final de Hugo Pratt sobre aquellas primeras décadas del siglo XX es el objetivo de itinerarios cruzados, una exposición que recorre las aventuras de Corto Maltés: cómics antiguos y estudios, así como reproducciones de acuarelas, dibujos y viñetas del marino de Malta.

Exposición 40 Años de las Elecciones Municipales

Con motivo de los 40 años de las primeras elecciones municipales, tras la aprobación de la Constitución, se desarrollan, en paneles y carteles de propaganda política, los antecedentes de esas elecciones, la campaña electoral, el resultado de las mismas y la composición de la Diputación Provincial.

Libro de la UA: Climes i temps del País Valencià

Els territoris adquireixen personalitat geogràfica per les característiques del seu medi físic. En el cas del País Valencià, un espai geogràfic riberenc del Mediterrani occidental, és el clima – o, millor, els seus climes– l'element del medi natural més característic i el que el distingeix d'altres territoris pròxims.Aquest racó del Mediterrani ha estat marcat per uns trets climàtics, en general poc plujosos i amb suavitat tèrmica, amb notables contrastos al llarg del territori i amb manifestacions a voltes extremes dels seus temps diaris, que han sotmés els seus habitants a un alt grau de risc i al qual han hagut d'adaptar-se per a implantar nuclis de població i activitats econòmiques.

En aquesta trajectòria de canvis constants al llarg de la història per causa natural, amb moments freds i càlids, actualment ens trobem davant d'un futur incert en el context de calfament tèrmic causat per l'ésser humà, un escenari que ens obliga a adaptar-nos a manifestacions atmosfèriques més extremes i a un menor confort climàtic.