El temporal provoca cortes en el suministro eléctrico en Alcoy

La gota fría ha provocado cortes en el suministro eléctrico, de agua y gas en Alcoy, según ha informado el 112 de la Generalitat Valenciana a través de su cuenta de Twitter. El departamento de emergencias ha indicado que un total de 853 abonados de la capital de l'Alcoià y de Dénia se encontraban sin alguno de estos servicios en torno a la una de la tarde, sin especificar más detalles al respecto.

Hasta el momento se desconocen más datos del alcance de estas interrupciones en los suministros. No obstante, el concejal de Seguridad alcoyano, Raül Llopis, ha indicado que no se tiene constancia de que se haya producido ningún problema destacado en este sentido, por lo que debe tratarse de incidencias "menores y focalizadas". Durante la mañana no han surgido complicaciones importantes debido al temporal en Alcoy. Lo más destacado ha sido el corte del camino de la Murtera y el vial de acceso a la carretera de Sant Rafel por desprendimientos.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado pasadas las dos de la tarde que mantiene la previsión de que mañana se reanuden con normalidad las clases, pese a que el nivel de alerta, que había sido rebajado a naranja, ha vuelto a situarse en rojo. Fuentes municipales han justificado la decisión en que el nivel de lluvias que se espera no es tan elevado como el de la jornada de hoy, si bien han hecho hincapié en que esta medida puede irse modificando a lo largo de la tarde, en función de cómo evolucione el tiempo.