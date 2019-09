La Politécnica presenta el Campus de Alcoy a los 470 alumnos de nuevo ingreso

El Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de València ha acogido hoy martes la jornada de acogida a los 470 alumnos de nuevo ingreso. El centro académico inicia este miércoles el nuevo curso con 1.900 estudiantes. si bien en los próximos días esta cifra se va a ir elevando de forma paulatina hasta alcanzar la cifra de 2.100.

Los nuevos alumnos han tenido la ocasión de conocer las instalaciones del Campus, en un acto en el que han estado presentes el director, Juan Ignacio Torregrosa, así como la subdirectora de Cultura, Deportes, Colegio Mayor y Universidad Sénior, Rosa Vercher.

Congreso

El XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa se celebra por primera vez en el Campus de Alcoy de la Universiddt Politécnica de València (UPV). La inauguración ha tenido lugar en el Salón de Actos del IVAM CADA Alcoi. El número de profesionales inscritos se sitúa cerca de los 400. Este encuentro también acoge las XII Jornadas de Estadística Pública y está organizado por la Sociedad e Estadística e Investigación Operativa (SEIO), la UPV, el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV, y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este congreso se organiza cada año y medio, y por primera vez en los últimos años se desarrolla en una ciudad no capital de provincia como es Alcoy. En la inauguración del congreso han participado el director del Campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa; la presidenta del Comité Organizador, Elena Pérez; el presidente de la SEIO, Emilio Carrizosa; la directora general de Ciencia e Investigación de la Generalitat Valenciana, Carmen Beviá; i el alcalde de Alcoy, Toni Francés.

Durante los 4 días de Congreso, se impartirán 3 conferencias plenarias y más de 50 sesiones paralelas que versarán sobre temas como la investigación operativa o la estadística pública.

La primera de las 'plenarias' será impartida por Ana Paula Barbosa-Póvoa, de la Universidade de Lisboa, con el título 'Challenges and Perspectives in Sustainable Supply Chain'. También el miércoles 4 de septiembre, Daniel Peña Sánchez de Rivera, de la Universidad Carlos III, hablará sobre 'Ciencias de los datos, Big Data y Estadística'. La última de las conferencias plenarias será de Li-Chun Zhang, de la University of Southampton, con el nombre 'Administrative and big dara for Official Statistics'.

La parte científica del congreso se complementa con un amplio programa socio-cultural, donde los participantes y acompañantes podrán visitar el 'Alcoi Modernista', el Parque Natural de la Font Roja o disfrutar de una cena (ensayo festero) en una 'filà'.