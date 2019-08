El PP plantea una mesa de análisis para reorientar la actividad del Centre Cervantes

El Partido Popular de Alcoy ha ofrecido su apoyo al gobierno local para reorientar el funcionamiento del Centre Cervantes Jove. A la vista de los datos que evidencian la baja participación en las actividades, la concejal Amalia Payá valora que el PSOE se muestre dispuesto a introducir cambios para conseguir que el centro sea "un verdadero referente para los jóvenes de la ciudad".

"Es importante que el gobierno del PSOE haya cambiado su discurso triunfalista previo a las elecciones y reconozca el fracaso de la gestión actual del CCJ y la necesidad de reprogramar las actividades para conseguir mayor asistencia de jóvenes", ha explicado la concejal. Como explica Payá, el gobierno avanzó en la última comisión informativa un nuevo proceso de contratación para adjudicar la gestión del complejo, al que pretende dotar de más actividades e instalar la oficina de información juvenil.

La regidora subraya que los datos "constatan" que el modelo actual no funciona. Según la memoria del pasado año, el Centre Cervantes Jove organizó 85 actividades de ocio. En 19 de ellas no hubo asistente alguno. En otras 20 hubo menos de 5 participantes. En total, el 60% de la oferta no consiguió superar los 5 jóvenes. "La necesidad de cambiar el modelo era evidente, por eso "desde el Partido Popular aplaudimos el cambio de actitud del Gobierno y proponemos alternativas para reorientar el funcionamiento del centro", ha manifestado Payá.

El Partido Popular propone la creación de una mesa de análisis y debate con la participación de todas las formaciones políticas y, sobre todo, colectivos juveniles, para reorientar el funcionamiento del centro. El objetivo es claro, como resume Payá: "Incrementar el uso y conseguir que se convierta en un referente para los jóvenes". La concejal sostiene que "es un hecho la falta de interés que despierta entre los jóvenes la programación actual de actividades del Centro Cervantes Jove". A su juicio, "hay que analizar las causas de por qué no despiertan interés las actividades propuestas y reorientarlas para ofrecer una programación de calidad que conecte con las nuevas generaciones".

Cabe reseñar que el gobierno municipal ha sacado a concurso las actividades para la nueva temporada, planteando ya en el pliego de condiciones algunos cambios que reorientan en parte la programación.