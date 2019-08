Alcoy recibe 25.000 euros para la mejora de las bibliotecas municipales

La Generalitat Valenciana ha concedido subvenciones a los ayuntamientos para las bibliotecas y agencias de lectura públicas. Son para dos líneas de actuación, por un lado adquisición de material bibliográfico y por otro para realizar actividades que fomenten la lectura. El Ayuntamiento de Alcoy recibirá un total de 25.824,48 euros.

El concejal de Cultura, Raül Llopis, ha mostrado su satisfacción: «con estas ayudas podremos mejorar el servicio de las bibliotecas municipales, ya que podremos disponer de más material y un equipamiento más adecuado. Desde nuestra concejalía trabajamos para acercar la Cultura a la ciudadanía, con el objetivo de que "la cultura sea para todos". El edil también ha destacado que "próximamente vamos a anunciar novedades tanto para las bibliotecas de la Zona Norte como para la sala de lectura de la Uixola".

Alcoy recibirá un total de 24.764,52 euros, siendo la concesión más alta para la adquisición de material bibliográfico, mientras nuestra ciudad tendrá también una ayuda de 1.059, 96 euros para realizar actividades de fomento de la lectura.

Por otra lado hay que destacar, que Alcoy formará parte del equipo Lighthouse Libraries, grupo motor de la innovación en las bibliotecas europeas. El proceso se inicio hace ya tiempo. Se realizaron dos entrevistas durante el 2018 con la Reading?iting Foundation para la selección de Bibliotecas Innovadoras dentro del proyecto Public Libraries EU from 2020 to 2030, y finalmente, se nos ha comunicado que hemos sido seleccionado, no obstante, el listado de bibliotecas seleccionadas se dará a conocer después del verano según la organización.

Desde el gobierno durante los últimos años se ha apostado por mejorar y modernizar el archivo y la biblioteca municipal destinando diferentes partidas. Por un lado, se hizo obras para dotar de accesibilidad a la Biblioteca Central. A través de los presupuestos participativos también se renovaron los ordenadores que se prestaban a los usuarios con un total 50 nuevas terminales a para los usuarios de las 3 bibliotecas. También con estos presupuestos se ha creado la biblioteca infantil Tirisiti y , con el translado de la concejalía al IVAM CADA ALCOI, se pudo crear el aula Literaria Joan Valls.Y como novedad este verano, ha habido actividades lúdicas para fomentar la lectura todos los días de lunes a viernes de julio y agosto a la Biblioteca Infantil Tirisiti.

La concejalía ya está trabajando para desarrollar un proyecto para la tercera planta del edificio del Centro Cultural Mario Silveste. "Estamos trabajando en el proyecto por la última planta del edificio del centro cultural, en breve, podemos dar todavía más noticias positivas para la cultura en Alcoy" concluye Llopis.

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Alcoy la forman en la actualidad las bibliotecas municipales de la Biblioteca Ricardo Senabre, ubicada en la primera planta del Centro Cultural Mario Silvestre y la biblioteca infantil "Tirisiti" situada a la planta baja del mismo edificio; la Biblioteca de la Zona Norte, situada en la segunda planta del Centro Social de la Zona Norte; la Agencia de Lectura Uixola, en la plaça Enric Valor y la Biblioteca del Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo Moltó.

El acceso a todas estas bibliotecas es gratuito, público y universal. Sólo se exige el carné de socio para el préstamo bibliográfico y para el uso de determinados servicios, como el acceso a Internet o el acceso a servicio audiovisual.