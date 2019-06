Rafa Serralta inicia su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de Ibi

Rafael Serralta ha sido reelegido como alcalde de Ibi ante un salón de plenos abarrotado. La sesión plenaria, celebrada hacia el mediodía, ratificaba el cargo con los votos de sus once ediles, que sumando la mayoría absoluta, daban así el pistoletazo de salida a la segunda legislatura consecutiva del candidato popular. No ha habido sorpresas, y tal y como era de esperar el resto de formaciones, ha otorgado los votos a sus grupos, hecho que no ha cambiado el pronóstico ya que los populares obtuvieron mayoría absoluta el pasado 26 de mayo y la alcaldía de Serralta estaba clara.

Durante su discurso el alcalde, ha agradecido la labor de la anterior corporación y ha valorado el trabajo de sus compañeros apelando al gran equipo que forman, "un equipazo ha ratificado". También ha dejado claro que "a pesar de tener la mayoría absoluta la forma de trabajar no va a cambiar, vamos a seguir llevando a cabo proyecto por y para la ciudadanía ibense y sobre todo vamos a seguir escuchando a todo el pueblo así como al resto de grupos de la oposición". De esta forma ha indicado que "no quiero que el pueblo tenga miedo, pues ya hay algunos vecinos que me han dicho que con la mayoría absoluta las formas cambian, algo que yo en mi posición garantizo que no pasará, vamos a seguir en la misma línea".

Multitud de familiares, amigos y vecinos del municipio han acudido al salón de plenos de la villa juguetera incluso han desbordado su capacidad y han tenido que ocupar el pasillo para estar presente en la sesión.