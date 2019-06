El PP respalda a Ciudadanos y Antonio Bernabeu revalida la alcaldía de Castalla

Antonio Bernabéu seguirá al frente del Ayuntamiento tras el respaldo que el PP ha ofrecido al candidato de Ciudadanos en la sesión plenaria de investidura. Bernabéu que había manifestado días atrás que no renovaría su alianza con los socialista estaba dispuesto a gobernar en minoría y alcanzar acuerdos puntuales para sacar adelante los proyectos municipales. Tras la constitución de la mesa de edad y el juramento de cada uno de los ediles ha llegado el momento de la votación, un proceso que se ha realizado a mano alzada y a la vista de todo el público presente en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Las dos ediles del Partido Popular, han levantado la mano a favor del líder Antonio Bernabéu un hecho que hacía que el alcalde de la formación naranja consiguiera el respaldo y se haya convertido de nuevo en alcalde del municipio.

Durante el turno de intervenciones la edil de EU-Compromís Castalla, Lusa Monllor, ha cargado duramente contra el equipo de gobierno acusando a Bernabéu "de falta de democracia y transparencia en la pasada legislatura". Ha indicado también que "des la oposición vamos cumplir con nuestro deber de fiscalizar al equipo de gobierno y vamos a ejercer nuestro papel aunque no se nos den facilidades ni nos lo pongan nada fácil". El alcalde ha salido en su defensa mostrando su total desacuerdo con las palabras de Monllor y ha manifestado que "la oposición es muy importante así como todo el trabajo que desempeña". Además durante su intervención el primer edil también ha destacado algunos de los proyectos más importantes que su equipo tiene para el municipio y ha invitado a la ciudadanía a que "no entre en información sin fundamentos y en las calumnias y argumentos falsos que a veces corren por algunas vías de información que tiene el objetivo de hacer daño, ya que fundamento no tienen ninguno".

Tras el acalorado cruce de palabras toda la corporación ha cerrado el acto con una foto de familia para iniciar esta nueva andadura.