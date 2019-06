La Mostra de Teatre toma carrerilla con ocho nuevas funciones

La Mostra de Teatre de Alcoy ha intensificado sus actividades en la segunda jornada, tanto en lo que respecta a espectáculos como a las actividades profesionales. El programa se ha abierto a las diez de la mañana con el montaje "Totolín -Entredós-", de Títeres Etcétera, y ha continuado por la mañana como "Federico, función sin título", de L`Últim Tocc Teatre. Ya por la tarde ha habido espectáculo en la calle a cargo de Xip Xap y su montaje "Trasumància", y el espectáculo dividido en tres partes de Xarxa Teatre y Escandall en la Plaça de Dins. L'Horta Teatre ha representado en el Principal la obra "L'Electe", y Wichita CO ha hecho lo propio en el Calderón con "What is love? Baby do'nt hut me".

El IVAM-CADA, por otra parte, ha seguido siendo el lugar de encuentro de los profesionales, hoy con la presentación del informe del Circuit Cultural Valencià, que ha evidenciado la buena salud de la que goza el teatro en la Comunidad en estos momentos.