El TSJ anula el nombramiento del jefe de la Policía Local de Alcoy

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el proceso de selección y nombramiento del intendente principal de la Policía Local de Alcoy, David Lerma, al estimar el recurso de un opositor. El afectado ya ha anunciado que piensa recurrir ante el Supremo, recordando que esta es la primera sentencia en contra tras otras cuatro favorables.

Los hechos que se tratan en el fallo del TSJ se remontan a 2014, cuando el Ayuntamiento de Alcoy convocó un concurso para cubrir la vacante de intendente principal de la Policía Local. Para llegar a la conclusión de la sentencia, el alto tribunal admite los argumentos de la parte recurrente, en el sentido de que David Lerma, pese a no superar un test psicotécnico, accedió a la entrevista del tribunal del concurso, resultando finalmente elegido para el puesto.

Es por ello por lo que el fallo revoca la sentencia apelada, y en su lugar estima el recurso, anulando "el proceso de selección y nombramiento de intendente principal de la Policía Local de Alcoy.

Con todo, David Lerma, en declaraciones efectuadas a este diario, ha anunciado su intención de recurrir al Supremo, al no estar en absoluto conforme con la sentencia del TSJ. Destaca, en este sentido, que el test psicotécnico estaba compuesto de dos partes: una objetiva, que superó sin problemas, y otra de personalidad, sobre cuyos resultados el profesional encargado de las pruebas expresó sus dudas. "Estas dudas se las trasmitió al tribunal del concurso, y finalmente se decidió, sin conocer ni la identidad de los opositores ni el número de código asignado, que tanto yo como otra persona que estaba en mi situación pasásemos a la entrevista, para que allí se resolviese todo".

Lerma resalta que "el jurado no me conocía de nada", ni tampoco el encargado del test psicotécnico, profesor universitario, "por lo que no tiene ningún sentido que me intentaran beneficiar". Es por ello por lo que va a plantear recurso, "también porque esta es la primera sentencia en mi contra, después de cuatro favorables".

Por parte del Ayuntamiento, la concejal Lorena Zamorano ha declinado hacer declaraciones sobre la base de que "la sentencia todavía no es firme". El Consistorio esperará a ver si David Lerma presenta recurso y a partir de ahí decidirá cómo actuar.