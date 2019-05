Sedano critica a Rivera por la crisis de Ciudadanos en Alcoy

El exalcalde de Alcoy y exportavoz local de Ciudadanos, Jorge Sedano, ha criticado con dureza a Albert Rivera por la crisis interna del partido en el municipio tras conocerse la lista oficial que concurre a las elecciones del próximo domingo 26 de mayo. Sedano ha vuelto a arremeter contra el líder de la formación naranja en el Congreso por la decisión del partido de sustituir a José Miguel Antolí por Rosa García al frente de la candidatura en la ciudad. El exconcejal ha manifestado su malestar a través del escrito que se transcribe a continuación.

«Todos sabemos, que las injusticias de listas y candidatos en Ciudadanos no se han cometido sólo con Alcoy, sino en muchísimas poblaciones de España: de norte a sur, de este a oeste, y, un montón de estas tropelías, también en la Comunicad Valenciana. Pero como dijo Francisco Umbral "yo hoy sólo vengo a hablar de mi libro", mejor dicho, yo hoy sólo vengo a hablar de mi ciudad (Alcoy) y del líder elegido por las bases, la junta directiva local, y los jefes de la Comunidad Valenciana. Hoy vengo a hablar de José Miguel Antolí. Nuestro líder. Sabiendo que en Madrid, los gerifaltes de la "nueva política" en la suntuosa sede de Ciudadanos, no tienen ni zorra idea de por dónde para "la Carrasqueta", ni qué bemoles es la Galia alcoyana. ¡Ellos se lo pierden!

Lo que ha hecho un personaje, desde Madrid, por puras disputas internas entre las dos ramas de los altos mandos del partido (organización contra institucional, los dos brazos de poder interno) a dedo puro y duro ¡durísimo! y contra el sentir de los propios militantes de Ciudadanos en Alcoy es una auténtica "vergüenza"; es una inexplicable "marrullería política" sin precedentes, que va contra el sentido común y contra el honor de las personas.

Sobre el caso Antolí, explicar que Antolí nunca quiso ser candidato sino que fue buscado y deseado insistentemente por todos. En primer lugar el partido me ofreció a mí, hace unos meses, encabezar nuevamente la lista. Yo dije no, como ya había anunciado desde principio de esta legislatura porque siempre he creído firmemente, que era el momento de dar paso. Habían dos candidatos, los dos queridos por los jefes autonómicos y provinciales, pero uno de ellos dijo que prefería que fuese Antolí quien liderara la lista. A partir de ahí, Antolí, aunque continúa no queriendo ser el cabeza de lista, con mucho cariño, lo empiezan a animar y presionar para que acepte ser el candidato. Lo presionan y animan, insistentemente, los jefes de Ciudadanos de Valencia, los jefes desde la provincial, el jefe de la comarca, el coordinador local, la practica totalidad de los afiliados y, por supuesto, la Junta Directiva local que, además, le votó mayoritariamente como líder. Por fín, con el empeño de todos y con la autorización de su familia, que tampoco quería en un principio, Antolí accedió a ser el candidato que todos queríamos, para hacerle un favor él al partido y no el partido Ciudadanos a Antolí. ¡Qué le quede claro al "dedócrata" de Madrid!

La barbarie, la aberración política y el tiro en el pie, y en la entrepierna, que se ha dado el partido en el tema de José Miguel Antolí, no se puede explicar porque, simplemente, es "inexplicable" y debería estar ya en el "RÉCORD GUINNESS" de las torticeras chapuzas políticas.

Antolí y yo somos amigos desde los diez años; yo he sido Alcalde y él no pero, pese a ello, cuando vamos juntos por la calle, si yo saludo a cinco personas, él saluda una docena. Es la pura verdad. Antolí es inteligente, querido, conocido, honrado y tiene talento, talante, un par de lo que hay que tener, y más, para haber sido el líder ideal para Ciudadanos en Alcoy. A Antolí lo quieren un montón hasta los mismos concejales de todos los partidos del ayuntamiento, los del Gobierno y los de la oposición.

Dicen, y con razón, que PP, PSOE y Compromís se están frotando las manos porque Antolí no liderará Ciudadanos, y es cierto, porque le quieren, le conocen, le valoran y le temen como rival político€ Antolí, no sólo es muy conocido, sino también muy querido. ¡Y todos los concejales de todos los partidos lo saben!

¿Cómo carajo puede un personaje, desde Madrid, "a dedo", cargarse la ilusión, no sólo de la agrupación de Alcoy, sino de tantas y tantas ciudades de España que han roto? ¡Me lo expliquen!

Al Sr. Rivera, aunque sé que está en las nubes y nunca leerá esto, ni nadie se lo pondrá en la mesita de noche, le diré varias cosas:

1- Que baje de las nubes, que se aparte de los aduladores que le dicen al oído: todo va bien "Amado Líder" y que se entere de las barbaridades que cocinan quienes mandan su partido a la sombra. Los de la llamada "nueva política". Lo que ha ocurrido en Ciudadanos es, simplemente, imposible que ocurra ni en el PSOE ni en el PP, con todos sus defectos. Imposible, lo sé.

2- Le diría a Albert Rivera que se entere, si no lo sabe, que tiene un lío monumental entre los dos poderes fácticos internos enfrentados en el seno de su partido: EL poder "institucional" y el poder "orgánico" que, a día de hoy, están enfrentados y repartiéndose los candidatos de las ciudades como quien juega al monopoly , pero en este caso, están los dos bandos enfrentados, jugando con la ilusión de los afiliados de pueblos y ciudades. Esa es la realidad interna de Ciudadanos hoy. Y por eso, pasa lo que pasa.

3-Le rogaría a Albert Rivera, desde aquí, desde la montaña alicantina, desde la "Galia Alcoyana", como dice mi amigo Rafa, que por respeto a Alcoy, mi ciudad, a la que tanto quiero, nunca vuelva a repetirnos que Ciudadanos es el partido en el que prima "el talento"; porque esto, en Alcoy, es simplemente una burda mentira Sr. Rivera, como lo demuestra el caso de Antolí. Aquí, en Alcoy, ha primado la MEDIOCRIDAD sobre el TALENTO. Más claro agua.

4- Y le recordaría también a Albert Rivera, que él no es el líder de la oposición, que el líder de la oposición, le guste o no, es Pablo Casado, porque así lo han decidido las urnas, otra cosa quizá hubiese sido con Inés Arrimadas...

5- Y, ¿cómo no?, le diría al Sr. Rivera, que no se puede decir que ciudadanos, "jamás de los jamases" pactará con el PSOE, porque le guste o no al Sr. Rivera, el PSOE es como el PP, un partido "Constitucionalista" y España, y la estabilidad del país es, en estos momentos difíciles, más importante que las diferencias personales y políticas. España necesita un pacto entre constitucionalistas hoy más que nunca. Y los partidos de centro, algo que fue, y hoy ya no es Ciudadanos, deberían ser útiles y pactar, llegado el momento, con PSOE o con PP para dar estabilidad democrática, máxime en momentos tan difíciles para España.

6-Le recuerdo Sr. Rivera que cuando ustedes vinieron a buscarme a mí, a Jorge Sedano, para incorporar nuestro proyecto local al suyo, me hablaron de un proyecto "progresista y liberal" y hoy ciudadanos, claramente, quiere pasar al PP por la derecha.

En cuanto a Toni Cantó, ya le vale con el discurso de comparar a Compromís con el mismo demonio, que venga y le presentaré a Marius Ivorra, a Bego, Anna, Alfredo, a mi apreciado Paco Blay y más gente de Compromís mucho más, sana, moderada, razonable y, por supuesto, centrada que Toni Cantó. ¡De largo, y de ancho!.

Y, por último, vaya lider Toni Cantó, jefe de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana con decir que "él no se entera de lo que ha pasado con las listas de Ciudadanos en los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana porque estaba a lo suyo...". A ver si se da una vuelta por Alcoy y se entera de lo que él ha permitido que ocurra en Alcoy. Toni, haced lo que queráis con Ciudadanos en Alcoy, pero no pisoteando la ilusión de la buena gente. No en nombre de José Miguel Antolí, no en mi nombre. No con nuestro voto.»