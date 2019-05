La Junta Electoral prohíbe un debate con los alcaldables de Cocentaina

La Junta Electoral de Alcoy ha prohibido a la celebración de un debate con los candidatos a la Alcaldía de Cocentaina en el Centre Cultural El Teular tras recibir una denuncia del PSOE. Según ha hecho saber la entidad vecinal, encargada de la organización del evento, «el recurso del PSOE se basa en la negativa a utilizar dicho centro para actos de campaña electoral, por estar reservados los centros públicos a los partidos políticos y no a las entidades privadas». Desde la asociación no entienden que, si éste era el motivo, por qué no se comunicó con más tiempo, ya que la solicitud de las instalaciones se cursó el 3 de mayo.

Los partidos de la oposición -PP, Ciudadanos, Unides-Podem-EU, Col.lectiu 03820-Compromís- se han sumado a la protesta protagonizando junto a los vecinos un acto en la calle en el que se ha leído un manifiesto y muchos de los asistentes, entre ellos los cabeza de lista, se han tapado la boca con una cinta. Las formaciones también han emitido un comunicado para mostrar su apoyo a la Asociación de Vecinos, lamentar el «el perjuicio causado a los vecinos de Cocentaina» y «condenar la forma en la que se ha efectuado la reclamación ante la Junta Electoral de la zona».