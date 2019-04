Compromís acusa al PSOE de falta de control en la basura

El portavoz municipal de Compromís en Alcoy y candidato a la Alcaldía, Màrius Ivorra, ha acusado al gobierno socialista de falta de control en el servicio de limpieza viaria y recogida de basura. "Después de estudiar la documentación aportada por la concejalía nos hemos enterado que ésta no está garantizando el cumplimiento de las implantaciones del servicio de basura y limpieza. Estas implantaciones, mejoras sobre el servicio anterior, deberían estar realizadas, y las tres auditorías elaboradas ponen de manifiesto incumplimientos en la prestación".

En el informe técnico del Ayuntamiento, resalta Ivorra, no aparece ningún plan de actuación para subsanar las deficiencias que la auditoría del 8 de enero pone de manifiesto, "por lo que no se contempla en ningún lugar las medidas correctivas exigidas".

Para los nacionalistas, "la obligación de velar por el cumplimiento de este contrato es en última instancia de la concejalía, y después de tres auditorías y vencido el plazo de los ocho meses de la implantación del servicio aún no se aprecian las mejoras recogidas al contrato. El gobierno no puede pagar 8 millones de euros con un servicio con deficiencias y no poner remedio", concluye Ivorra.