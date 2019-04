El candidato al Congreso por el PP se reúne con jóvenes empresarios y cooperativas

Agustín Almodóbar ha visitado Cocentaina para conocer de primera mano algunas necesidades del interior de la provincia. En primer lugar, el candidato al Congreso por el Partido Popular ha mantenido un encuentro con los responsables de la Cooperativa Agrícola Católica. Allí, le han transmitido la necesidad de flexibilizar los trámites administrativos para no ahuyentar al sector agrícola tradicional y facilitar así la función agraria en un medio cuyas características como el minifundismo (debido a la orografía) y un carácter fundamentalmente no profesional de la actividad agraria, obligan a una legislación más sensible a esta realidad social. Además, Agustín habló de la necesidad de potenciar una marca para competir con mayores garantías con un producto local de tanta calidad como es el aceite de oliva virgen extra del Comtat.

Posteriormente y guiado por el historiador Elies Sánchez, Agustín ha visitado el Palau Comtal, Iglesia Virgen del Milagro, el Casco Antiguo y la Casa del Fester, donde ha podido observar el potencial patrimonial y turístico de la localidad.

Por último, el candidato popular y parte del equipo de Raimundo Montava, han mantenido una reunión con el presidente de Jovempa Quino Palací y David Miró, presidente y responsable de relaciones institucionales respectivamente. Allí han transmitido la necesidad de bajar los impuestos, modificar la Ley de Contratos del Sector Público y facilitar a los emprendedores, mediante convenios de colaboración con entidades como jovempa, la inserción en el mundo laboral.

Agustín ha declarado que "con Pablo Casado y el equipo del Partido Popular vamos a hacer todo lo posible para que las necesidades del interior sean tratadas como se merecen. Tenemos localidades con un potencial único como Cocentaina y necesitamos ponerlas en valor. Además, la administración no debe perjudicar ni a los agricultores ni a los emprendedores que quieren crecer por sus propios medios o cuidar del medio rural que nos rodea. Necesitamos políticas activas para flexibilizar la administración, para bajar los impuestos y para poner el foco en los que no hacen tanto ruido como el peso que tienen en la conservación de la España interior."

Raimundo Montava ha valorado muy positivamente la jornada aclarando que "con el apoyo del Partido Popular vamos a poder elevar al parlamento la realidad que estamos viviendo en el interior. Las políticas económicas destinadas a mejorar la competitividad con acciones sostenibles pero eficaces son más necesarias que nunca para enfrentarnos al reto demográfico y para que el atractivo de nuestra localidad sea mayor para el comercio, las empresas y también el turismo. Nuestros monumentos, nuestro tejido industrial y nuestros productos locales necesitan un poder legislativo preocupado por eliminar trabas, por hacer crecer la economía de la gente y por poner en valor nuestros productos dentro de un contexto competitivo."