El Campus de Alcoy de la UPV acoge la First Lego League y el concurso de robótica

Los protagonistas son los robots en el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) durante los días 1 y 2 de febrero. Centros educativos de toda la Comunidad Valenciana acuden a Alcoy para participar en distintas competiciones.

El próximo sábado 2 de febrero, el campus acoge, por segundo año consecutivo, el Torneo Clasificatorio de la First Lego League (FLL) de la Comunidad Valenciana, el programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que inspiran a más de 450.000 jóvenes en 98 países de todo el mundo.

En Alcoy, concretamente, participan más de 190 alumnos y alumnas organizados en 22 equipos. De estos 22 equipos, 2 pasarán al torneo a nivel nacional que tendrá lugar en Tenerife el 23 y 24 de marzo de este 2019. La edad de los participantes oscila entre 10 y 16 años. Además, también hay un equipo que participa en la modalidad First Lego League Junior, donde las edades de los participantes van de 6 a 9 años. El torneo, único en la Comunidad Valenciana, podrá seguirse en directo en la página oficial de Facebook del Campus de Alcoy de la UPV, y en las televisiones TVA y Alacantí TV.

FIRST LEGO League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real tales como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología. Esta temporada, el Desafío INTO ORBIT ha transportado a los equipos al Espacio con el objetivo de identificar un problema físico o social con el que se enfrente el ser humano durante una exploración espacial de larga duración.

A partir de la presentación del Desafío, el programa promueve que los jóvenes investiguen una idea en diferentes escenarios, la prueben, la descarten, la validen y la varíen para llegar a sus propias conclusiones. Así, los participantes de esta temporada trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot y para desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismos han identificado dentro de la temática del Espacio.

Los equipos presentan sus propuestas de solución en los correspondientes Torneos Clasificatorios, donde deberán también demostrar que han integrado los valores FIRST LEGO League, pilar fundamental del programa.

En esta 13ª edición de FIRST LEGO League a nivel estatal, se celebrarán 37 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España con la participación de 2.700 voluntarios.

El Torneo de la FLL en Alcoy es posible gracias al propio campus y al grupo de Generación Espontánea GROMEP. Como patrocinadores cuenta con la Diputación de Alicante, la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento, la Obra Social Caixa Ontinyent, Multiscan Technologies y First Lego League Comunidad Valenciana. También colaboran la Fundación Esperanza Pertusa y la Cafetería del campus.

Fundación Scientia es la entidad que impulsa FIRST LEGO League en España con la colaboración del 20% de las universidades de España, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación (los socios FIRST LEGO League). Además, la iniciativa es posible gracias a la colaboración de empresas y entidades que acercan a los participantes a conocimientos y profesiones STEM. Esta edición, FIRST LEGO League cuenta con la colaboración de Airbus como colaborador temático del Desafío y con el apoyo de Pedro Mier, referente en España del sector tecnológico y del Espacio, como Embajador del Desafío INTO ORBIT.

LEGO Education ROBOTIX, partner oficial de LEGO Education, cuenta con más de 12 años de experiencia en la promoción y desarrollo de soluciones de aprendizaje práctico y continuo en STEM, robótica y programación durante todas las etapas educativas, así como en el fomento de las habilidades y competencias del siglo XXI a través de experiencias educativas pensadas para el progreso de cada alumno y a medida de cada centro.

Otro de los patrocinadores es Fundación Princesa de Girona (FPdGi, "siempre con los jóvenes"). A través de sus tres programas (desarrollo profesional, educación innovadora para docentes y Premios FPdGi), la Fundación centra su labor en potenciar las capacidades y el talento de los jóvenes, desde el aula hasta su incorporación al mercado laboral, con el objetivo de construir una sociedad mejor y más solidaria y colaborativa.

Record de participación en el Concurso de Robótica Móvil

Este concurso ya consolidado llega a la VII edición y se celebra este viernes 1 de enero. El objetivo es fomentar la robótica estimulando el aprendizaje en contenidos científicos tales como las matemáticas, física, informática y mecánica.

En la VII edición participarán 382 estudiantes divididos en 138 equipos. Estarán representados 18 centors educativos de Alcoy, Algemesí, Alicante, Benidorm, Beniganim, Benissa, Crevillent, Denia, Elda, Oliva, Sant Vicent del Raspeig, Valencia, Villanueva de Castellón y Villena.

El concurso va dirigido a alumnos/as pertenecientes a centros escolares de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación Profesional, entidades educativas y cualquier aficionado a la robótica. Las pruebas arrancarán a las 10 h.