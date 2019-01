El conseller Climent presenta en Alcoy una plataforma para fomentar la industria 4.0

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, acompañado por la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Julia Company, ha presentado en el Campus de Alcoy de la Universida Politécnica de Valencia (UPV) la Plataforma Industria 4.0 de la Comunidad Valenciana. A la cita han asistido umertosos representantes empresariales y de sectores tan dispares como el textil, el juguete y las nuevas tecnologías. También el presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy, el alcalde, el director del Campus y responsables de los institutos tecnológicos del textil y el juguete.

La plataforma, según han explicado Climent y Company, busca ser un espacio participativo de comunicación y promoción del ecosistema regional de industria 4.0, donde cualquier usuario podrá encontrar información especializada, identificación de habilitadores, buienas prácticas en industrias, iniciativas de impulso a la industria 4.0, así como otros ámbitos de actuación dirigidos a impulsar la transformación digital de las empresas de la Comunidad.

En el mismo acto el conseller ha anunciado la convocatoria de nuevas ayudas para la mejora de polígonos industriales de la Comunidad por un importe de 12,8 millones de euros.

Esta convocatoria está dirigida a todos los municipios de la Comunitat Valenciana y contempla la subvención de hasta el 100% de los proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en los polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos.

Según establece la orden que este jueves se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), será requisito que al polígono industrial para el que se solicita la subvención no se le hayan concedido ayudas con cargo al ejercicio 2019. Los proyectos no podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud de la ayuda y su finalización no podrá exceder del día 31 de diciembre de 2019.

Son ayudas para proyectos o actuaciones de carácter anual (ejecutables en el ejercicio 2019) y contarán con una subvención máxima de 200.000 euros por polígono.

El objetivo es continuar apoyando a los ayuntamientos para que puedan llevar a cabo actuaciones en los polígonos industriales para mejorar sus accesos, servicios, seguridad y su imagen.

Se trata, en definitiva, de hacer las áreas industriales más atractivas para impulsar así la implantación de nuevos proyectos que generen nuevos puestos de trabajo y contribuyan a dinamizar la economía de los municipios y las comarcas.

Presentación solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el 25 de enero de 2019 y finalizará el próximo 22 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas. La solicitud debe presentarse en el registro telemático del Ivace accesible a través de su página web consultar aquí .

Ayudas

La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 100% de los costes considerados como subvencionables con limitaciones: en los polígonos industriales con una superficie menor de 25.000 metro cuadrado, la limitación se establece en 3 euros/metro cuadrado; en los polígonos industriales con una superficie mayor de 25.000 m?2;, la limitación se establece en 2 euros metro cuadrado.

Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva.

Actuaciones subvencionables

Entre las actuaciones subvencionables que contempla la orden de ayudas del Ivace se encuentra la obra civil que permita la implantación de fibra óptica, la instalación de cámaras a través de CCTV conectado a la Policía Local, carril bici, pasarelas de peatones, ampliación o creación de depuradora, mejora de la imagen del polígono, mejora del alumbrado público, generación de energía renovable y servicios contra incendios.

También se subvencionará la implantación de ecoparque o de sistemas de gestión de residuos, mejora de zonas verdes, creación de herramienta web con información del polígono industrial accesible al Ivace, mejora viaria: más aparcamientos y/o viales, viales más amplios, nuevos accesos, señalización o identificación de calles, señalización horizontal o vertical de tráfico, mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales, mejora en el suministro de agua, bruta y potable o aumento de caudal y presión y dotación de suministro de gas a alta y baja presión.

Con esta nueva convocatoria se da continuidad y se complementa a las ayudas ya publicadas anteriormente por el Ivace que han permitido mejorar y modernizar los polígonos y áreas industriales de la Comunitat y que están contribuyendo a impulsar el proceso de reindustrialización.