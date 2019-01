El grupo socialista mantiene su negativa a los presupuestos municipales

El Partido Socialista de Ibi ha anunciado que no cambiará su voto si el equipo de gobierno no modifica de forma numérica alguna de las partidas del presupuesto. Así lo ha anunciado el principal grupo de la oposición en una nota de prensa remitida a los medios en la que tacha de "torpeza política", "paripé" y "engaño" los encuentros que el alcalde ha mantenido con todos los partidos políticos. Según los socialistas que únicamente se "consideren" sus propuestas pero que no se cambie el presupuesto a nivel económico ratificaría de nuevo su negativa en la votación del próximo lunes.

Tal y como publicaba este periódico ayer, tras los encuentros que el alcalde ha realizado con todos los grupos de la oposición el partido socialista no logró ponerse de acuerdo en una de sus tres peticiones. Los socialistas solicitaban al equipo de gobierno un aumento en la partida a las asociaciones culturas, premisa que desde el equipo de gobierno quieren regular mediante un reglamento al igual que se ha hecho en otras materias y subir la partida conforme a las bases establecidas. Así lo ha explicado a este medio el alcalde del municipio Rafa Serralta quien ha indicado que "en los encuentros realizados hemos explicado al PSOE el proceso que se quiere llevar a cabo en esta materia y es hacer un reglamento como se ha hecho con las entidades deportivas y servicios sociales y así poder realizar las asignaciones acorde a estas bases".

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Susana Hidalgo, considera que, «si desde el equipo de gobierno creen que nos conformaremos con habernos reunido sin que esto genere ningún cambio en los presupuestos, es que nos han tomado por tontos» y advierte que «el verdadero peligro para las inversiones incluidas en los nuevos presupuestos es la soberbia del equipo de gobierno, que pretende imponer unos presupuestos pese a estar en minoría numérica y por tanto, ignorando su necesidad de negociar y consensuarlos».

El próximo lunes los presupuestos irán de nuevo al pleno y serán de nuevo objeto de debate entre gobierno y oposición.