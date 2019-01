Gobierno y oposición acercan posturas para sacar adelante los presupuestos

El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, ha realizado una ronda de reuniones con los grupos de la oposición para escuchar sus apreciaciones sobre los presupuestos. Tras su voto negativo en el último pleno, el primer edil y algunos representantes del equipo de gobierno - formado por PP y ADIi- han escuchado las consideraciones que PSOE, EU, Compromís y Ciudadanos proponen para acercar posturas.

Serralta ha realizado dos encuentros con cada uno de los grupos para expongan sus consideraciones y expliquen al equipo de gobierno su negativa a aprobar los presupuestos de 2019. Indicaba que «todos los partidos han realizado las peticiones o consideraciones que han creído oportunas y por nuestra parte vamos a considerarlas». Especificaba que «hay algunas que ya estaban contempladas en el presupuesto ya que insisto es algo que se ha trabajado en las comisiones y se ha votado en el pleno por todos», así como dejaba claro que «vamos a tener en cuenta las peticiones en las partidas ya especificadas puesto que el presupuesto no va a cambiar a nivel económico, las partidas se van a quedar como están».

La portavoz del grupo socialista, Susana Hidalgo indicaba que «en las dos reuniones que hemos tenido hemos verificado que el plan director de la fábrica Payá ya se ha contratado, premisa muy importante para nosotros y que habíamos solicitado que se incluyera en el presupuesto».

Explicaba además que «también hemos conseguido que se vaya a realizar una reunión para pactar el remanente y que todos decidamos en qué queremos invertir el dinero». Hidalgo insistía en que «nos hemos entendido en las dos primeras peticiones pero no en la última, el aumento de las asignaciones a las asociaciones culturales».

La portavoz del principal partido de la oposición indicaba que «hay entidades que no han percibido ningún aumento en las subvenciones desde 2013, argumento que no vemos lógico ya que hay asociaciones que sí que han tenido aumentos». Añadía que «hemos solicitado al equipo de gobierno que elabore unas bases que regulen las asignaciones a las asociaciones culturales para que no fluctúen según los colores políticos».

Al respecto de esta consideración el primer edil exponía que «estamos de acuerdo con esta apreciación, aunque ya la teníamos en proyecto y la íbamos a llevar a cabo como ya hemos hecho con las asociaciones deportivas y las de servicios sociales». Puntualizaba que «lo que no vamos a hacer es aumentar la partida sin sentar las bases de forma previa».

Por su parte, el representante de Compromís, Félix Moreno, ha explicado que «desde nuestro partido también hemos expuesto lo que creemos que debe recogerse en el presupuesto, aún estamos pendientes de respuesta pero en caso de que lo reflejen el voto puede cambiar».