Ibi abre dos zonas de esparcimiento canino

El Ayuntamiento de Ibi abre al público las dos zonas de esparcimiento canino (ZEC) seleccionadas por los propios ciudadanos tras la votación vecinal celebrada mediante consulta popular. Los espacios más votados resultaron ser la ZEC del Parque Les Hortes, situada en el sector 4 del Barrio de San Miguel y la ubicada frente al Cementerio Municipal, en el sector 1 del Barrio de la Dulzura.

La zona de esparcimiento del Parque Les Hortes cuenta con 1.150 m?2; y la ZEC del Cementerio Municipal cuenta con 1.400 m?2;, una vez reestructurada la zona de los huertos urbanos, cumpliendo así lo acordado en el proceso participativo.

Los dos espacios están dotados con una fuente, iluminación, bancos, papeleras, expendedores de bolsitas para recoger los excrementos y juegos reciclados para el disfrute de las mascotas. Desde el Ayuntamiento se recuerda que no se trata de un pipican, si no de adaptar un espacio del parque para que las mascotas puedan realizar ejercicio y estar en un lugar debidamente vallado y controlado, en compañía de sus dueños y otras mascotas.

El edil de Urbanismo, Santi Cózar, señala que "desde el Ayuntamiento cumplimos así con la legislación valenciana que marca la obligación, por parte de los ayuntamientos, de habilitar espacios adecuados, debidamente señalizados para el paseo y esparcimiento de los perros, siendo estos dos espacios el resultado de la primera consulta popular que se ha realizado en nuestro municipio".

Desde el Consistorio se recuerda también la importancia por parte de los usuarios de respetar las normas de uso:

1. Las deposiciones de los animales deberán ser recogidas de manera inmediata y eliminadas en las papeleras existentes.

2. Podrán utilizar este recinto los perros que estén censados y con el microchip implantado. El cumplimiento de esta norma será revisado por efectivos de la Policía Local o los funcionarios designados a tal efecto de forma periódica.

3. Recinto exclusivo para mascotas y sus dueños. Los menores de 14 años no podrán entrar en el área si no van acompañados por un adulto.

4. El animal podrán permanecer dentro, siempre acompañado y vigilado por su dueño el tiempo que lo desee. Así mismo queda limitado el número de perros por adulto a dos.

5. Si algún perro genera conflictos con otros, éste tendrá que ser retirado del parque inmediatamente.

6. Todo animal que esté catalogado como potencialmente peligroso deberá entrar con bozal y correa y permanecer en estas condiciones durante el tiempo que esté haciendo uso de dicha instalación. 7. Tendrán prohibida la entrada los canes con collares de dientes o puntas. También hembras en celo o perros

enfermos.

8. Se prohíbe alimentar o bañar a las mascotas en la Zona de Esparcimiento Canino.

9. El propietario del animal tiene la obligación de controlar que los ladridos de su perro causen las mínimas molestias al resto de vecinos y usuarios del parque.

10. Las puertas deberán permanecer cerradas en todo momento.

11. Todos los animales que accedan a las instalaciones deberán tener actualizadas sus vacunaciones y desparasitaciones.

12. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del recinto.

13. Los animales deben entrar y salir del área sujetos con correa. Los perros deben entrar en la zona de esparcimiento canino sujetos con correa y no se soltarán hasta haber cerrado la puerta. También se sujetarán con la correa antes de abrir la puerta para salir. En ningún caso se quitará por parte del dueño el collar del can mientras esté haciendo uso de esta zona.