El Consell excluye a la Foia del área comercial de Alcoy y la incorpora a la de Alicante y Elche

El PP acusa al gobierno autonómico de recortar la capitalidad de la ciudad.

El Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunidad Valenciana (PATSECOVA) excluye a los municipios de la Foia de Castalla del área funcional de Alcoy y los sitúa en la de Alicante y Elche. La Generalitat ha rechazado las alegaciones planteadas por el ayuntamiento alcoyano, en desacuerdo con esta decisión al considerar que se deben reforzar las comarcas del interior frente al poder de atracción con el que ya cuenta la costa. El PP de Alcoy acusa al gobierno autonómico de recortar la capitalidad de la ciudad, censurando que «una vez más» no atienda las reivindicaciones del consistorio.

El plan, promovido por la Conselleria de Economía Sostenible, tiene como objetivo definir criterios, directrices y orientaciones territoriales para que la ordenación comercial se desarrolle de forma coherente con la planificación territorial urbanística. En este sentido, se establecen un total de 15 áreas funcionales en el conjunto de la Comunidad, de las que seis pertenecen a la provincia de Alicante. Concretamente Marina Alta, Marina Baixa, Vinalopó, Vega Baja, Alcoy y Alicante-Elche.

Ha sido el PP en Alcoy el que ha denunciado que el plan excluye a los municipios de la Foia de Castalla de su comarca natural, situándolos en la macroárea de Alicante y Elche. La zona de Alcoy incorpora, en cambio, al municipio de la Vall d'Alcalà, perteneciente a la Marina Alta. El portavoz popular, Rafa Miró, indica que la consecuencia directa de esta división es que «en el documento se prevé un crecimiento nulo en grandes establecimientos en l'Alcoià y El Comtat durante los próximos años, mientras que el previsto para el eje Alicante-Elche es del 25,3%».

El edil popular critica que se prioricen las zonas del litoral frente a las del interior, al tiempo que ha lamentado que la Generalitat no haya atendido las alegaciones del Ayuntamiento de Alcoy. «O el gobierno municipal del PSOE no ha justificado bien sus peticiones o la Generalitat, una vez más, no atiende las reivindicaciones del consistorio».

Dichas alegaciones fueron rechazadas primero en 2016 al considerar que la composición de las áreas de influencia «no está ligada a razones territoriales, sino a criterios comerciales y de movilidad», y han vuelto a ser desestimadas este pasado mes de noviembre, sobre la base, añade el PP, que el Ayuntamiento «no había aportado nuevos datos ni estudios que justifiquen un cambio de criterio».

«Algo ha hecho mal el gobierno municipal cuando la Generalitat no atiende las reivindicaciones del Ayuntamiento», señala Miró, quien considera que las excusas de que el plan no tendrá consecuencias negativas «es una forma de tapar la incapacidad que tiene el alcalde para que la voz de Alcoy sea atendida en la Generalitat».

Por su parte, la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, ha defendido la gestión del gobierno municipal, que desde un principio se ha mostrado en contra de que la Foia de Castalla pase a formar parte del área comercial de Alicante y Elche, sobre la base de que «hay que reforzar el interior frente al poder de atracción del que ya dispone la costa».

Justificaciones



Moltó señala que entre las justificaciones ofrecidas por los redactores del plan figura el poder de influencia de la autovía, que propicia que la gente gravite hacia Alicante, y que no se tienen en cuenta cuestiones territoriales, solo las de carácter comercial y de movilidad. En este sentido, las alegaciones del Ayuntamiento hacen referencia precisamente al tema de la autovía, «puesto que igual que provoca que la gente gravite hacia la costa, también la acerca a las comarcas de interior», expone la concejal. El consistorio alcoyano pone como referencia el ejemplo de València, donde se han creado sub-áreas comerciales «precisamente para evitar el polo de atracción que supone la capital del Túria».

Otros de los aspectos puestos encima de la mesa es la conexión industrial existente entre l'Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla, como lo prueban las colaboraciones empresariales en este territorio. «Sin embargo -sañala Moltó- esto no se tiene en cuenta en el aspecto comercial, lo cual es una flagrante contradicción».

La edil también se ha defendido de las críticas del PP, indicando que «nosotros hemos hecho los deberes presentado alegaciones, al igual que la Cámara y la Mancomunidad. Ellos, sin embargo, no han hecho nada, pese a que este plan debería haber estado aprobado en 2012, cuando estaban en el gobierno autonómico».