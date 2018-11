El Consell deja sin presupuesto el tren Alcoy-Xàtiva ante el compromiso de Fomento de asumir la mejora

El Ministerio de Fomento está redactando del anteproyecto de modernización del tren Alcoy-Xàtiva, actuación ésta que se ha comprometido a asumir. Esta noticia ha saltado a la luz al mismo tiempo que el Consell presentaba sus presupuestos, documento éste en el que no aparece ninguna partida para la línea ferroviaria. El alcalde alcoyano, Antonio Francés, destaca a este respecto que la Generalitat no puede invertir en una infraestructura que no es suya, y menos cuando desde el Gobierno Central ya se está trabajando para que por fin esta reivindicación histórica se convierta en realidad.

La modernización de la línea ferroviaria Alcoy-Xàtiva es una larga reivindicación de las comarcas centrales valencianas, con el objetivo de potenciar el uso del tren, vertebrar el territorio y enterrar de una vez por todas la siempre alargada amenaza del cierre. En este sentido, y según informaba ayer el alcalde, el socialista Antonio Francés, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a asumir las obras, y de hecho ya trabaja en la redacción del anteproyecto para poderlas iniciar lo antes posible.

Esta noticia saltaba a la luz coincidiendo con la decisión del Consell de no incluir en sus presupuestos partida económica para esta actuación. «Ni está ni puede estar», manifestaba Francés, para añadir a continuación que «la Generalitat no puede invertir en una infraestructura que no es suya, toda vez que esta línea ferroviaria es propiedad del Ministerio de Fomento. Y lo estamos diciendo ahora, cuando tanto el gobierno autonómico como el del Estado está en manos del partido socialista».

El alcalde también hacía referencia al protocolo firmado en 2009, en el que se contemplaban unas inversiones que debía asumir la administración autonómica. Según sus palabras, «era una declaración de voluntades que en realidad se ha convertido en papel mojado, porque entre otras cosas para desarrollarla se tenía que haber puesto en marcha una comisión mixta que nunca se constituyó. Por tanto, hablamos de un documento que carece de validez».

Con todo, Francés destacó el cambio de criterio del Ministerio de Fomento tras la entrada del nuevo gobierno, «que se ha comprometido a asumir las obras y ya trabaja en el anteproyecto. Pronto tendremos buenas noticias».

Desde las filas del PP, en cambio, se han mostrado críticos con la postura de los socialistas en este asunto. Lo hacía constar el portavoz municipal del partido, Rafa Miró, a raíz de que el pleno rechazara una propuesta de su partido para incluir el tren Alcoy-Xàtiva en el documento Uneix, en el que se recogen las infraestructuras que tiene que impulsar la Generalitat.

Miró recuerda que en 2012 se creó una plataforma de alcaldes de apoyo al tren para presionar al Consell, en aquel momento en manos del PP. Una plataforma, añade, en la que también se encontraba el actual conseller de Economía, Rafael Climent. «Antonio Francés junto a Rafael Climent pedían financiación a la Generalitat cuando gobernaba el PP, y ahora el PSOE y Compromís se niegan», enfatiza el portavoz popular.