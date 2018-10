El Ayuntamiento pedirá un trato igualitario de la Diputación para la Cámara de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado una propuesta de Compromís en la que se pedía apoyo institucional a la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy por el «trato discriminatorio» que está recibiendo de la Diputación de Alicante.

El portavoz nacionalista, Màrius Ivorra, justificaba la presentación del ruego al pleno en la subvención de 445.000 euros que ha destinado la institución provincial a la Cámara de Alicante los últimos tres años, mientras que las de Alcoy y Orihuela sólo han recibido 6.000 euros la última anualidad.

La propuesta de Compromís ha obtenido el respaldo «inmediato» del gobierno socialista, así como de Ciudadanos. «Lo que más nos ha sorprendido -señala Ivorra- es que el PP, que siempre dice defender los intereses de la economía alcoyana, no se sumó inmediatamente al apoyo del ruego, adoptando una posición que favorece este agravio comparativo hacia las cámaras de Alcoy y Orihuela». El portavoz nacionalista también lamenta que Guanyar no se pronunciara al respecto, «lo que nos hace pensar que no tiene muy clara su política comercial e industrial, ya que para nosotros la Cámara es parte fundamental del futuro de la ciudad».