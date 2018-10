La Fiesta de Alcoy traspasa fronteras

La pianista se convertirá en la quinta mujer que coge la batuta.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy no conocen fronteras. Y como muestra un botón: Carlos Merchán, un salmantino afincado en la ciudad, será el autor del cartel, mientras que Trinidad Sanchis, una alcoyana establecida en México, se encargará de dirigir el Himno. La reconocida pianista, además, se convertirá en la quinta mujer que coge la batuta en la emotiva interpretación del «Nostra Festa ja...».

El Ayuntamiento dio a conocer ayer el nombre de dos de los principales protagonistas de las próximas Fiestas de Moros y Cristianos. El autor del cartel será Carlos Merchán, un pintor nacido en Salamanca que, no obstante, lleva viviendo en Alcoy desde hace veinte años.

Se licenció en Bellas Artes y obtuvo el título de profesor de Dibujo y Pintura en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de su ciudad natal. Ha participado en una veintena de exposiciones individuales y colectivas en municipios como la propia Salamanca, València, La Coruña, Ontinyent, Otos y Alcoy, y en la actualidad es profesor en las aulas de la Tercera Edad alcoyanas. Fue articulista e ilustrador en el diario INFORMACIÓN, y ya había sido autor del cartel de la Virgen de los Lirios de 2011 y del de la Penya Bon Humor.

No duda a la hora de señala que el encargo ha supuesto para él «un susto descomunal», pero también «una enorme ilusión. Llevo veinte años aquí y no puedo tener más que palabras de agradecimiento a una ciudad que me ha acogido fantásticamente. Me siento un alcoyano más». Respecto al cartel, señala que está barajando diferentes ideas, aunque ya adelanta que «romperá moldes, porque será original en contenidos y tendrá una técnica novedosa».

Trinidad Sanchis Picó, por su parte, es una alcoyana establecida en México, pero a su vez muy conocida en Austria, puesto que durante siete años fue profesora de piano de los Niños Cantores de Viena y recibió la Mención Honorífica en la Escuela Superior de Música de esa ciudad. También ha actuado en diversas ocasiones en Alcoy de la mano de Amigos de la Música, la última de ellas en la Semana Grande del Piano de 2013.

Su carrera como pianista también ha sido relevante en otros países como Estados Unidos, Perú, México y la propia España, recibiendo el Premio Maria Canals de Barcelona en 1973.

Trinidad Sanchis, además, se convertirá en la quinta mujer que dirige el Himno de Fiestas de Alcoy en sus 52 años de historia. Sus antecesoras fueron Pilar Mompó en 1981, Carmina Verdú en 1991, Marisa Blanes en 2007 y Consuelo Colomer en 2008.

En declaraciones a Radio Alcoy la pianista señalaba ayer que la dirección del Himno de Fiestas supondrá para ella «un homenaje a toda la emoción y el cariño» que le tenía su padre Fidel a la Fiesta, el cual era saxofonista y celebraba su santo el Día de los Truenos. También señalaba que habida cuenta que es pianista y no directora, ya ha empezado a a practicar con uno de sus alumnos que sí es director.

El concejal de Fiestas, Raül Llopis, se refería a Carlos Merchán señalando que «a pesar de haber nacido en Salamanca, está totalmente integrado en la sociedad alcoyana, puesto que lleva muchos años viviendo en nuestra ciudad y formando parte de muchas iniciativas culturales. Con una trayectoria profesional consolidada y un trabajo y predisposición personal para ayudar, participar y proyectar las artes plásticas alcoyanas, es un muy merecido autor del cartel».

Respecto a Trinidad Sanchis, el edil significaba que «contamos con una figura internacional de la música, que se convertirá además en la quinta mujer en dirigir el Himno. Es de justicia evidenciar que la música alcoyana también tiene grandes figuras femeninas, artistas de gran relevancia, con méritos sobradamente reconocidos que hace falta visibilizar».