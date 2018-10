Cocentaina inicia los trámites para recuperar el refugio antiaéreo y el torreón del castillo

El Ayuntamiento de Cocentaina ha iniciado los trámites para recuperar el refugio antiaéreo de la Guerra Civil, situado debajo del Palau Comtal, y el torreón del castillo. Según ha explicado este jueves la alcaldesa, Mireia Estepa, para la primera actuación «estamos pendientes de un informe de la Conselleria para empezar la licitación de la redacción del proyecto», mientras que el caso de la fortaleza este proceso ya está iniciado. Las obras suman una inversión de casi 370.000 euros y forman parte de las actuaciones destinadas a impulsar la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio cultural de los municipios de la Comunidad Valenciana que cofinancia la Generalitat a través de fondos europeos. En concreto, Cocentaina recibirá 159.000 euros procedentes del Programa Operativo Feder 2014-2020.

El director general de Administración Local, Antoni Such, ha visitado esta población de El Comtat para presentar estos proyectos y ha recordado que todas las obras que forman parte del programa tienen que estar terminadas en diciembre de 2019 y que la inversión no sólo tiene que servir para recuperar patrimonio, sino también «tiene que ser visitable, no se financia nada que nos se vaya a utilizar».

En el caso concreto de Cocentaina, Sucha ha expuesto que la recuperación del refugio antiaéreo supone una inversión total de 245.114 euros y la subvención es de 108.000 euros, mientras que en el caso del torreón el presupuesto es de 124.665 euros y la ayuda de 51.500 euros. «Estamos muy satisfechos porque en Cocentaina sois muy ambiciosos, habéis presentado dos proyectos y los dos se van a hacer».

Por su parte, Estepa ha recordado que «uno de los objetivos de este equipo de gobierno siempre ha sido conservar el patrimonio» y ha recalcado que «si estas actuaciones no vienen de la mano de una ayuda, es difícil que el presupuesto de un pueblo como Cocentaina pueda hacerlo». La alcaldesa, asimismo, ha manifestado que pese a que el plazo para desarrollar los proyectos es «muy ajustado, llegaremos a tiempo».

Cabe recordar que el torreón del castillo data del siglo XV y que el refugio de la Guerra Civil cuenta con unos 400 metros cuadrados de galerías. En este último proyecto, la primera edil ha insistido en que «la idea es recuperar su apariencia antigua» y que el recorrido que se ofrecerá al visitante «cuente con material de la época». Estepa también ha considerado oportuno mencionar «la labor que está realizando el departamento de Patrimonio», y en concreto, la técnico municipal Elisa Doménech.