Alcoy premia la trayectoria de la coreógrafa Sol Picó y del Centre Excursionista

Alcoy conmemoró ayer la festividad del 9 d'Octubre con la celebración de un acto institucional en el Teatro Calderón en el que el Ayuntamiento premió a la coreógrafa alcoyana Sol Picó y al Centre Excursionista. El evento estuvo marcado por la lectura del tradicional manifiesto, en esta ocasión escrito y leído por la periodista y escritora, también alcoyana, Anna Boluda.

La Societat Musical Nova de Alcoy fue la encargada de abrir el acto con un concierto dirigido por Joan Domènech. La presentadora, la actriz Pepa Puchades, prosiguió nombrando a los doce exconcejales que ayer recibieron la medalla del Ayuntamiento por su trabajo al frente de la administración pública. Subieron al escenario Santiago Botella, Javier Castañer, Mario Santacreu, Rafael Sanus, Rosa Sánchez y Carmen Payá del PP, Nacho Gómez y María Llopis del PSOE, Jordi Tormo y Paco Agulló de EU y Paco Blay y Rafa Carbonell del Bloc.

La periodista y escritora Anna Boluda fue una de las protagonistas de la gala al ser, en esta ocasión, la encargada de leer un manifiesto cargado de críticas y de reivindicaciones en defensa de la lengua y la cultura de los valencianos y las valencianas, pero también del colectivo LGTB y por la igualdad de la mujer.

Boluda también hizo un guiñó a su ciudad natal, haciendo público lo orgullosa que se siente de ser de Alcoy, porque «decir Alcoy es decir cultura, libros, música y arte. Decir Alcoy es decir Ovidi Montllor y Toni Miró, e Isabel Clara-Simó, y Júlia, la novela y el grupo musical, y Verdcel, Arthur Caravan y todos los que me estoy dejando».

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento entregó los premios 9 d'Octubre, una distinción que con carácter individual y por su trayectoria recibió la bailarina y coreógrafa Sol Picó, quien manifestó que «es un honor, a los 6 años cuando me cogí a la barra de ballet no podía imaginar que me iban a pasar cosas tan bonitas como ésta». En la categoría colectiva, el Centre Excursionista de la ciudad fue el galardonado por sus casi 70 años de historia difundiendo el patrimonio natural. El presidente de la entidad, Nacho Gómez, recibió la estatuilla de manos del alcalde, Antonio Francés.