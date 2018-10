La vida te da sorpresas... y los plenos, también

Como todo el mundo sabe y, además, así dice la canción: "la vida te da sorpresas", unas más agradables y otras, lamentablemente, menos. Pues bien, esto ya no voy a decir que lo sabe todo el mundo, pero según lo veo yo, los Plenos Municipales, de vez en cuando, también te las dan.

Todos y cada uno de los Grupos Municipales que formamos esta Corporación alcoyana tenemos el objetivo común de intentar mejorar nuestra ciudad y principalmente, como no podía ser de otra manera, la vida de sus habitantes. Para conseguir ese objetivo presentamos diferentes propuestas, unas son aceptadas y otras no, pero hay que reconocer que, todas se presentan con una clara intención, la intención de mejorar las cosas, cada uno, eso sí, aportando su visión y sus ideas que, muchas veces, como es obvio, no coinciden con las de los demás grupos.

Si bien es cierto, como digo, que en varias ocasiones se presentan propuestas con una gran carga ideológica y que se sabe de antemano que no van a ser respaldadas por todos los grupos, en muchos otros casos, las propuestas que se presentan son, sencillamente, propuestas de mejora a las que, de entrada, parece imposible que alguien pueda poner alguna pega. Y sin embargo, eso, por muy increíble que pueda parecer, ocurre.

Un caso como éste fue, precisamente, el que pudimos presenciar en este último Pleno Municipal. Desde Ciudadanos presentamos una moción a la que, en un principio, no encontrábamos motivo alguno para que se le pudiera poner alguna pega. Pero, a todas luces, nos equivocamos, ¡y de qué manera!

Nuestra propuesta contemplaba la mejora de la carretera CV-70 de Alcoi-Benidorm con la única pretensión de mejorar las comunicaciones entre los pueblos por los que discurre esta carretera y acercar las distintas comarcas que atraviesa. No se trataba, ni mucho menos, de convertir una carretera de montaña en una autopista, sino de mejorar la que hay. Esta actuación podría reducir mucho la duración del trayecto entre Alcoi y Benidorm y facilitaría el flujo de viajeros que podrían utilizar esta vía, ya sea desde el punto de vista turístico, laboral o económico. Sería una muy buena y rápida conexión entre las comarcas por las que discurre esta carretera y, además, facilitaría mucho la comunicación de los habitantes de los diferentes pueblos por los que transcurre la misma. Pero, por lo visto, no todos los grupos lo han visto así.

No se puede llegar a entender el rechazo de algunos grupos a una iniciativa que propone una mejora sustancial en una vía de comunicación que puede contribuir a dinamizar la economía de estas comarcas. Desde Ciudadanos consideramos que es una infraestructura importante, como también lo es la línea ferroviaria Alcoi-Xàtiva, y que no debemos dejar de reivindicar la mejora, tanto de una como de otra.

Afortunadamente, el sentido común se impuso y esta moción salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP y Cs, la abstención de Compromís y el incomprensible voto en contra de Guanyar, rechazo que no deja de resultar asombroso. Aunque, ya se sabe, la vida te da sorpresas, y los Plenos, de vez en cuando, también.