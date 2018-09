La apertura del primer tramo de la nueva calle Entenza alivia el tráfico en Alcoy

Manolo Gomicia niega el incumplimiento de plazos e insiste en que «vamos con un mes de adelanto».

La apertura del primer tramo de la renovada calle Entenza ha aliviado el tráfico en Alcoy y ha evidenciado el protagonismo que otorga a los peatones el proyecto estrella de esta legislatura. Los comerciantes de la zona hablan de retrasos en la ejecución de las obras, que el PP asegura que les ha generado un descenso de la facturación de entre el 30% y el 50%. Por su parte, el concejal de Territorio, Manolo Gomicia, ha negado el incumplimiento de los plazos establecidos y se ratifica en que «vamos con un mes de adelanto».

Las obras de remodelación de la calle Entenza es el proyecto estrella de esta legislatura. Con una inversión de 1'5 millones, el objetivo principal es dotar de mayor protagonismo a los peatones, con la ampliación de las aceras y dos carriles para la circulación. Los primeros resultados ya se pueden ver con la apertura del primer tramo, comprendido entre Espronceda e Isabel la Católica, y que ha supuesto un alivio en el tráfico.

No obstante, las obras no han estado exentas de críticas. Hace unos días eran los vecinos de la zona y ahora han sido los comerciantes los que han denunciado el retraso en la apertura de esta primera fase, lo cual según el edil del PP, Edu Tormo, les ha supuesto «una merma en la facturación de entre un 30 y un 50%».

El popular ha explicado que esta primera fase «se empezó el 3 de abril y tenía que terminarse, según el gobierno, tres meses después, es decir a primeros de julio». Sin embargo, ha insistido, «posteriormente el gobierno se comprometió a abrirlo a principios de septiembre».

En medio del aluvión de críticas, la empresa adjudicataria de las obras finalizó ayer las labores de limpieza de dicho tramo y durante toda la mañana se estuvieron programando los semáforos, produciéndose la apertura al tráfico por la tarde.

Manolo Gomicia, una vez más, ha insistido en que «las obras siempre son molestas» y ha negado que se estén produciendo retrasos. «La empresa está atendiendo las necesidades de los vecinos y comerciantes» y ha puesto como ejemplo el problema de la carga y descarga: «hay quien se ha quejado, pero me consta que está funcionando relativamente bien. La dirección de la obra está atendiendo las sugerencias».

El PP también ha asegurado que los afectados se han quejado que en el tramo entre Isaac Peral y Góngora «no se ha realizado trabajo alguno» desde que el pasado 4 de septiembre se abriese un carril provisional, a lo que Gomicia ha contestado que previamente «se hizo el colector fluvial» y que «esta fase debía empezar en noviembre y máximo en 15 días van a actuar ahí».

«No tiene sentido levantar toda la calle si no se va a poder terminar, es mejor ir por tramos», ha insistido, así como ha reconocido que al inicio de las obras se cometió ese error y «ahora no vamos a repetirlo».