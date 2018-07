Alcoi abans riu de colors, ara ja ni baixa

Ja fa anys que a Alcoi no baixa el riu de colors, malgrat que moments determinats on el clavegueram aboca les seues deixalles, bé perquè no està suficientment dimensionat, bé per indiferència del govern davant els vessaments.

Ja fa anys que no baixa el riu de colors però ara, sembla que ja no baixa o almenys no baixarà.

La tendència a recuperar els rius a les zones urbanes és imparable, a Alcoi començàrem donant-li vida a la zona i generant espais d´esbarjo per a veïns i turistes. Solucions més o menys encertades però que obrien un nou balcó a la ciutat on històricament els alcoians havien tapiat les finestres. Recuperar els rius, no vol dir canalitzar o cobrir els rius amb formigó, vol dir recuperar les riberes per posar-les a disposició de la ciutadania però també ajudar a l´ecosistema riberenc a millorar la qualitat de les aigües.

A Compromís, des de fa anys sempre hem reclamat dotar de serveis i crear polítiques urbanes i medi ambientals específiques de la part baixa de la ciutat i sobretot generar accessos més fàcils i visibles. Al nostre model de ciutat els vessants dels rius compleixen una missió important dintre de l´organització de la ciutat. Una ciutat més amable i com no sostenible.

He tingut la possibilitat d´accedir a una investigació realitzada pel Departament de Zoologia i Antropologia Física de la Universitat de Múrcia, l´Institut d´Investigació per a la Gestió Integrada de les zones Costaneres (IGIC) i l´Institut Universitari d´Investigació d'Enginyeria de l´Aigua i Medi Ambient (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València, on es preveu la reducció d´aigua disponible del riu Serpis fins a un 43% del seu cabal actual.

La investigació preveu una reducció de l´aigua disponible al riu Serpis d´entre un 28% i un 43% per als pròxims 22 anys (període 2018-2040). Aquesta diferència en els percentatges dependrà de les mesures que siguem capaços d´estalviar aigua i del control d´emissions de CO2, segons indica l´investigador Martínez Capel. A l´estudi, fins i tot, es proposa articular una sèrie de mesures per millorar la gestió de l´aigua des del pantà de Beniarrés. Malgrat açò, Martínez Capel indica que les accions ja no seran suficients a mesura avance el període si no ens impliquem seriosament en el problema.

L´objectiu del projecte ha estat proposar millores de la gestió de l´aigua per fer compatible un règim de cabals ecològics i millorar l´hàbitat, minimitzar impactes i beneficiar a l´agricultura de la part baixa del Serpis.

A Compromís, hem observat des de fa uns anys la reducció important del cabal d´aigua del riu al pas per la nostra ciutat i hem fet propostes i denuncies. Però ara és el moment, no podem esperar més. Exigirem un model de recuperació i un pla per millorar els nostres rius. Exigirem mesures d´estalvi d´aigua a la xarxa municipal i campanyes de conscienciació.

Fa anys que a Alcoi no baixa el riu de colors, però ara ja ni baixa.