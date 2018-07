UGT firma el convenio del textil mientras Comisiones Obreras mantiene la huelga

CC OO exige un salario mínimo anual de 14.000 euros.

División sindical. UGT firmó en la tarde de ayer el convenio del textil tras un encuentro con la patronal en Madrid, mientras que Comisiones Obreras (CC OO) mantuvo la convocatoria de huelga para hoy. Quince mil trabajadores del sector en las Comarcas Centrales están llamados a secundar un paro con el que se quiere exigir un salario mínimo anual de 14.000 euros.

El sector textil está hoy de huelga en todo el país. En torno a 90.000 trabajadores están convocados a secundar el paro a lo largo de todo el territorio, de los cuales más de 20.000 son de la Comunidad Valenciana. Las Comarcas Centrales cobran un papel importante en esta autonomía, ya que sólo en ellas hay 15.000.

CC OO convocó la huelga el pasado 5 de julio después de que, según afirmaron, la patronal no respetase el acuerdo de la negociación colectiva. El sindicato sigue manifestando que no suscribirá un convenio de la relevancia del textil que no contenga un salario mínimo de 14.000 euros.

El secretario general de la Federació d'Industria de CC OO, Javier Galarza, indicó ayer que los sindicatos habían sido convocados por la patronal a una reunión en Madrid, encuentro tras el cual UGT acabó firmando el convenio, mientras CC OO optó por mantener las movilizaciones previstas para hoy.

A través de un manifiesto, asimismo, el sindicato manifestó que «queremos que la patronal del textil no pague salarios de miseria», ya que «nuestras profesiones son cualificadas».

En el documento el sindicato recuerda que después de la crisis el sector ha mejorado y, por ello, «es el momento de que todos los salarios superen los 14.000 euros».

«Hoy denunciamos a una patronal que no sabe reaccionar ante las circunstancias que requiere el momento. No da alternativas ni soluciones al conflicto. Prefiere la huelga», recalca CC OO en el escrito.

Con todo, los piquetes informativos empezaron ayer en muchos puntos de las Comarcas Centrales para los turnos nocturnos y se sucederán hoy a lo largo de todo el día, según el cuadrante al que tuvo acceso este diario.