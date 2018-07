La reparación del pontón de San Jaime empieza con cortes de tráfico puntuales

Las obras de la calle se adjudicarán también este verano y empezarán en otoño.

La reparación del pontón de San Jaime, en Alcoy, empezó ayer con cortes de tráfico puntuales. La actuación se centra en el tablero de la infraestructura, a fin de evitar desprendimientos, y en uno de los estribos. Por otro lado, las obras de la calle se adjudicarán también este verano, pero no será hasta otoño cuando se ejecuten.

El deterioro de la plataforma de hormigón del pontón de San Jaime viene propiciando desde hace tiempo desprendimientos que inicialmente iban a parar a la zona de aparcamientos de la Escola d'Art, situada justo debajo. Por esta razón, en su momento el Ayuntamiento decidió instalar redes que evitasen la caída de los fragmento de cemento y los problemas que éstos pudiesen ocasionar tanto a vehículos como a los usuarios del recinto.

Dicha actuación no es la única que precisa el puente, ya que uno de los estribos necesita trabajos de refuerzo, por lo que la administración local ha optado por realizar todas las mejoras en un único proyecto. Si bien es cierto, y así lo recogió este diario, que la reparación del estribo no es urgente, entre otras cuestiones porque el viaducto no soporta el paso de tráfico pesado.

Las obras empezaron ayer y, por el momento, no será necesario cortar la circulación de forma permanente. En este sentido, desde el Ayuntamiento informaron que en momentos puntuales la empresa podría precisar hacerlo en el barranco de Na Lloba, tal y como sucedió ayer por la tarde.

La actuación, es independiente de la remodelación de la calle San Jaime, la cual enlaza el puente de San Jorge con la pasarela en la que se está trabajando. Este segundo proyecto, aprobado dentro de los presupuestos participativos, se encuentra en fase de adjudicación. Las empresas tienen de plazo hasta mañana, 19 de julio, para presentar sus ofertas.

Con todo, el Ayuntamiento espera completar el proceso a lo largo del verano y confía en que las obras puedan ejecutarse durante los meses de otoño.